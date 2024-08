Star-Koch Tim Raue schließt irre Versicherung ab: "Wird schwer zu beweisen"

"Ich hatte zum Beispiel extreme Probleme, perfekt zu schneiden. Meine Mitauszubildenden konnten sofort Rautengemüse schneiden oder Brunoise, also feine Gemüsewürfelchen, und Julienne – die feinen Streifen. Ich dagegen saß nach einem 14-Stunden-Tag mit dem Schneidebrett vor dem Fernseher und habe weiter geschnitten, bis ich es blind konnte", berichtete der 50-Jährige.

Denn wie der Betreiber mehrerer Restaurants überraschend verriet, habe er seinen Aufstieg "auch ohne Talent zum Kochen" geschafft. Seine handwerklichen Defizite habe er durch Fleiß und Disziplin ausgleichen müssen, so Raue.

"Ich kann delegieren und muss den Steinbutt nicht selbst filetieren. Das Wichtigste ist in meinem Fall nicht mehr das Kochen. Bei mir ist es die Zunge und die Nase. Geschmacks- und Geruchssinn sind für mich elementar", erklärte der Berliner gegenüber der Zeitung.

Wie Raue in einem Interview mit der " Neuen Osnabrücker Zeitung " verriet, ließ er sich seinen Geschmacks- und Geruchssinn versichern.

Promi-Koch Tim Raue erhielt bereits zwei der begehrten Michelin-Sterne. © Christoph Soeder/dpa

Wichtiger sind in Tim Raues hektischem Restaurant-Alltag also andere Eigenschaften. Ein Problem gibt es laut dem Küchenchef allerdings, sollten Geschmacks- und Geruchssinn tatsächlich einmal ausfallen:

"Es bleibt ein unsicheres Feld. Wenn mir etwas zustoßen sollte, wird es schwer zu beweisen, dass der Versicherungsfall eintritt", gab er zu.

Übrigens: Mit seiner außergewöhnlichen Vorsorge-Maßnahme tritt Tim Raue in prominente Fußstapfen: So soll Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards (80) für viel Geld seine Finger versichert haben und Jennifer Lopez (55) sogar ihren Hintern.

In diesem Jahr ist Tim Raue gleich in zwei neuen Sendungen zu sehen: Die Reihe "Star Kitchen" bei Amazon Prime zeigt den steinigen Weg von Spitzenköchen zum ersten Stern. In der Serie "Tim Raue isst" bei Magenta TV begibt sich der Zwei-Sterne-Koch auf einen kulinarischen Roadtrip quer durch die Republik.