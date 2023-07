Star-Köchin Cornelia Poletto: "Wenn ich nicht gerade schlafe, bin ich in der Küche!"

Hamburg – Cornelia Poletto (51) steht beruflich sehr viel in der Küche, dennoch ist ihre eigene ihr Lieblingsort in ihrer Hamburger Wohnung. Warum verriet die Star-Köchin jetzt im " Homestory "-Podcast von Jessica (56) und Nisha Stockmann (23).

Cornelia Poletto (51, l.) zusammen mit Immobilien-Unternehmerin und Podcastern Jessica Stockmann (56). © Melanie Dreyssee

Die gebürtige Hamburgerin wohnt mit ihrer Familie und ihren zwei Hunden nahe der Alster. Das Leben am Wasser war einer der Hauptgründe für Cornelia Polettos Rückkehr in ihre Heimatstadt und spiegle sich auch in ihrer Wohnung wider.

"Ich wollte eine Kücheninsel haben, die wie ein Bootssteg ist. Das heißt, meine Kochinsel geht in einen Tisch über und ist tatsächlich aus alten Bootstegs-Bohlen gefertigt." Über dieser ist auch ihr Highlight der ganzen Wohnung angebracht: ein Schwarm aus 1000 Porzellan-Fischen.

Dass ihre Küche am aufwendigsten gestaltet ist, war Poletto sehr wichtig: "Die Küche nimmt einen großen Teil der Räumlichkeiten ein, weil ich tatsächlich trotz meines Berufes – wenn ich nicht gerade schlafe oder dusche – in der Küche zu finden bin", so die 51-Jährige.

"Für mich gibt es nichts Schöneres, sich mit Familien und Freunden am Küchentisch zu treffen. Wenn ich koche, sitzen sie direkt bei mir am Herd."