Star-Schauspielerin Anouk Aimée mit 92 Jahren gestorben

Filmschauspielerin Anouk Aimée ist mit 92 Jahren verstorben. © Sebastien Berda/AFP/dpa

Das bestätigte ihr Agent der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris.

Aimée hat mit den Großen ihres Fachs gedreht. Sie stand für Marcel Carné, Robert Altman, Claude Lelouch und den italienischen Starregisseur Federico Fellini vor der Kamera, der von ihr sagte, sie sei die "beste Schauspielerin der Welt - nach Giulietta Masina", Fellinis Ehefrau.

Aimée, am 27. April 1932 als Nicole Dreyfus in Paris geboren, hat in mehr 50 Filmen mitgespielt, darunter in Fellinis Kultfilm "La Dolce Vita", später auch in "Achteinhalb" neben Marcello Mastroianni.

In der ersten Hälfte der 1960er-Jahre wurde sie in Italien sogar mehr verehrt als in Frankreich. Zu ihren bekanntesten Filmen zählte jedoch "Ein Mann und eine Frau" des französischen Regisseurs Claude Lelouch.