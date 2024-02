"Star Trek"-Star Kenneth Mitchell mit 49 Jahren gestorben!

Ontario - "Star Trek"-Star Kenneth Mitchell ist am Samstag im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Der Hollywood-Schauspieler litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose).

"Mit schwerem Herzen geben wir den Tod von Kenneth Alexander Mitchell bekannt, geliebter Vater, Ehemann, Bruder, Onkel, Sohn und lieber Freund von so vielen", schrieb die Familie des 49-Jährigen am Sonntag in einem ausführlichen Statement auf Instagram.

Der Schauspieler machte seine Diagnose 2020 öffentlich. (Archivbild) © Tommaso Boddi/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Die chronische Erkrankung des Nervensystems führt unter anderem zu Muskelschwund, Schluckstörungen und Atemproblemen und ist bislang nicht heilbar. Medikamente können den Verlauf zwar hinauszögern, jedoch nicht aufhalten.

Mitchell bekam die schockierende Diagnose vor fünf Jahren, machte sie 2020 öffentlich. In einem Interview mit dem US-Magazin People sagte er damals: "In dem Moment, in dem sie uns sagten, dass es [ALS] ist, war es, als wäre ich in meinem eigenen Film."

Und weiter: "Es fühlte sich so an, als würde ich die Szene sehen, in der jemandem gesagt wird, dass er eine unheilbare Krankheit hat. Es war einfach völlig unglaublich, ein Schock."

Seit dem verschlechterte sich sein Gesundheitszustand massiv. Vor knapp drei Jahren, im Sommer 2021, verlor der Schauspieler die Fähigkeit zu sprechen.