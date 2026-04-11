"Star Wars"-Star offen: Harrison Ford spricht über Kampf mit Depressionen

USA - Schauspieler Harrison Ford (83) hat offen über seinen Kampf mit Depressionen gesprochen.

Harrison Ford (83) litt während seines Studiums an Depressionen. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

In einer neuen Folge des "Awards Chatter"-Podcasts sprach der "Star Wars"-Star über eine besonders schwere Phase seines Lebens. Während seines Studiums litt er demnach unter einer Depression und verließ sein Zimmer nur selten.

"Ich stand aus meinem Einzelbett auf, ging zum Telefon, bestellte eine Pizza, ging zurück ins Bett und blieb liegen, bis die Pizza kam. Ich aß die Pizza, warf die Verpackung in die Ecke und schlief wieder ein", erinnerte sich Ford.

Der 83-Jährige fügte hinzu: "Ich war mehr als nur deprimiert. Ich denke, ich war krank. Ich war sozial krank, psychisch nicht in Ordnung."

An der Universität fand er zunächst auch kaum Anschluss, bis er einen Theaterkurs belegte, um seinen Notendurchschnitt zu verbessern.

Ihm war zuvor nicht bewusst gewesen, dass der Kurs nicht nur das Lesen und Analysieren von Stücken beinhaltete, sondern auch Schauspielern.

Dadurch erhielt er seine erste Bühnenerfahrung überhaupt. Durch den Kurs entwickelte er schließlich zudem erstmals das Gefühl, wirklich dazuzugehören.