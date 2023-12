"Star-Wars"- und Marvel-Star wird Oma - dabei ist sie noch so jung!

Los Angeles - Durch die gefeierte "Star-Wars"-Serie "Ahsoka" war Rosario Dawson in diesem Jahr in aller Munde. Doch nicht nur beruflich läuft bei der Schauspielerin alles hervorragend: Auch wenn sie erst 44 Jahre alt ist, freute die US-Amerikanerin sich in dieser Woche sehr, mitteilen zu können, dass sie bald Oma wird!