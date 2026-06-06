Stardesigner Kilian Kerner hört bei Operation auf zu atmen, seitdem macht er alles anders
Hamburg - Modedesigner Kilian Kerner war am Freitag zu Gast in der "NDR Talkshow". Dort zeigte sich der extrem ehrlich und erklärte, wieso der Gastjuror bei "Germany's Next Topmodel" mit seinen 47 Jahren seinen Führerschein macht.
"Ich wandere für eine gewisse Zeit in eine Stadt aus, wo man definitiv einen Führerschein braucht. Jetzt mache ich so einen 2-Wochen-Crash-Kurs", sagte er zu Moderatorin Bettina Tietjen (66).
Gemeint hat der 47-Jährige Los Angeles. Kein unlogischer Schritt, schließlich "sind meine Kleider dort", betonte der Modesdesigner.
Unter anderem Stars wie Fergie, Lady Gaga oder Jennifer Lopez tragen seine Kreationen.
Hinter der Führerschein-Aktion steckt aber noch ein tieferer Grund, wie der gebürtige Kölner zugab. "Ich habe dieses Jahr Dinge erlebt, die mich dazu gebracht haben, Dinge auszuprobieren, die ich in 47 Jahren nicht gemacht habe."
Damit meint Kerner eine Phase in dem es ihm gesundheitlich wochenlang extrem schlecht ging. Einfache Rückenschmerzen endeten in einer Operation, bei der der 47-Jährige kurzzeitig aufgehört hatte zu atmen. Seither habe sich sein Leben komplett gewandelt.
Kilian Kerner sagt Freunden jeden Tag, dass er sie lieb hat
"Ich habe 15 Kilo abgenommen, ich esse nur noch gesund, ich mache Sport", so Kerner.
Das Schlimmste für ihn sei die Erkenntnis gewesen, dass es bis zu diesem Zeitpunkt so viel Unausgesprochenes zwischen ihm und seinen Freunden gegeben habe.
"Ich kann jetzt nichts mehr zurückhalten, ich kann abends nicht ins Bett gehen, ohne alles gesagt zu haben, was ich sagen muss. Meine ganzen Beziehungen zu meinen Freunden sind so anders geworden, ich umarme jeden anders und sage ihnen, dass ich sie lieb habe, weil ich mein Kopf wird so beherrscht von dem Gedanken, du könnest morgen nicht mehr da sein."
Die "NDR Talk Show" läuft Freitagabends um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst