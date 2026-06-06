Stardesigner Kilian Kerner hört bei Operation auf zu atmen, seitdem macht er alles anders

Hamburg - Modedesigner Kilian Kerner war am Freitag zu Gast in der " NDR Talkshow ". Dort zeigte sich der extrem ehrlich und erklärte, wieso der Gastjuror bei " Germany's Next Topmodel " mit seinen 47 Jahren seinen Führerschein macht.

Der deutsche Stardesigner Kilian Kerner (47) krempelte nach einem einschneidenden Erlebnis sein kompelttes Leben um. © NDR/Uwe Ernst

"Ich wandere für eine gewisse Zeit in eine Stadt aus, wo man definitiv einen Führerschein braucht. Jetzt mache ich so einen 2-Wochen-Crash-Kurs", sagte er zu Moderatorin Bettina Tietjen (66).

Gemeint hat der 47-Jährige Los Angeles. Kein unlogischer Schritt, schließlich "sind meine Kleider dort", betonte der Modesdesigner.

Unter anderem Stars wie Fergie, Lady Gaga oder Jennifer Lopez tragen seine Kreationen.

Hinter der Führerschein-Aktion steckt aber noch ein tieferer Grund, wie der gebürtige Kölner zugab. "Ich habe dieses Jahr Dinge erlebt, die mich dazu gebracht haben, Dinge auszuprobieren, die ich in 47 Jahren nicht gemacht habe."

Damit meint Kerner eine Phase in dem es ihm gesundheitlich wochenlang extrem schlecht ging. Einfache Rückenschmerzen endeten in einer Operation, bei der der 47-Jährige kurzzeitig aufgehört hatte zu atmen. Seither habe sich sein Leben komplett gewandelt.