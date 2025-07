Tod von Carlo von Tiedemann: So nahm seine Familie Abschied

Hamburg/Quickborn - Am Donnerstag nimmt Hamburg in einer XXL-Trauerfeier im Michel Abschied von Carlo von Tiedemann (†81). Beigesetzt wurde der Kult-Moderator allerdings bereits jetzt im engsten Familienkreis.

Musikalisch sei die Beisetzung untermalt worden durch "Nessun dorma" von Luciano Pavarotti (†71) sowie Frank Sinatras Hymne "My Way". Laubrunn: "Dieses Lied hatte sich Carlo zu seinem Abschied gewünscht."

Nur 15 Familienmitglieder und ein enger Freund seien bei der Beisetzung dabei gewesen. "Es war Carlos Wunsch, damit wir in Ruhe trauern können. Drei seiner Kinder haben eine kleine Rede gehalten, an besondere Momente im Leben ihres Vaters erinnert", verdeutlichte Laubrunn.

Laut BILD wurde die NDR-Legende eingeäschert und in einem Urnengrab auf dem evangelischen Heidefriedhof in seinem Heimatort Quickborn ( Schleswig-Holstein ) begraben.

Von Tiedemann war nach längeren gesundheitlichen Problemen am 8. Juni in einem Hamburger Krankenhaus verstorben. Unter anderem litt er an einer gefährlichen Herzkrankheit.