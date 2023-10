Stars zum Greifen nah: Take That und Anastacia beglücken Fans in Leipzig

Leipzig - Prominente Überraschungsgäste in Sachsen !

Star zum Anfassen: Take-That-Mitglied Mark Owen (51) vor dem Hotel Steigenberger. © IMAGO/Philippe Ruiz

Niemand Geringeres als US-Sängerin Anastacia (55) und die britischen Pop-Legenden Take That haben Leipzig einen Besuch abgestattet.

Vor dem Hotel Steigenberger am Markt schrieben Mark Owen (51), Gary Barlow (52) und Howard Donald (55) von Take That fleißig Autogramme.

Auch Stimmwunder Anastacia ließ sich kurz blicken. Bestens aufgelegt posierte die "I'm Outta Love"-Sängerin für Selfies mit ihren Fans.

Anlass für den hohen Besuch war die Aufzeichnung der TV-Show "Your Songs", in der Anastacia und Co. ihre größten Hits zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester performen.