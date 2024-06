Steckengeblieben: Dieser Superstar muss bei Konzert mit einer Leiter gerettet werden

Newark (New Jersey) - Der R&B Künstler Chris Brown (35) hatte sich diesen Auftritt wohl anders vorgestellt. Er blieb in der Luft hängen!

Im November 2023 erschien das elfte Studioalbum des Sängers Chris Brown (35). © ESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der "Superhero"-Sänger ist momentan im Rahmen seiner "11:11"-Tour in Amerika unterwegs. Bei seinem Konzert in Newark am vergangenen Mittwoch kam es zu technischen Schwierigkeiten.

Der eigentliche Plan: Während der 35-Jährige den Song "Under the Inflcuence" singt, schwebt er - an Drahtseilen hängend - durch die Halle. Zwischendurch soll er wieder abgeseilt werden.

Doch bei dieser Performance ging etwas gehörig schief. Der Grammy-Gewinner blieb plötzlich hängen. Auf TikToks teilen verschiedene User Videos von dem Sänger, wie er in der Luft baumelte.