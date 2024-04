Raab gegen Halmich: Vorverkauf für dritten Boxkampf ist gestartet!

Regina Halmich (47) und Stefan Raab (57) standen sich bereits zweimal im Boxring gegenüber. (Archivfoto) © Jörg Carstensen dpa/lnw

Zuvor hatte sich die frühere Boxweltmeisterin und Raab-Bezwingerin Regina Halmich (47) offen für ein Rematch gegen den 57-Jährigen gezeigt.

"Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14.9. noch nichts Besseres vor. We have a fight! Challenge accepted", schreibt Regina auf ihrem Instagram-Kanal.

Trotz den klaren Worten der 47-Jährigen blieben bei vielen Fans noch immer Zweifel, ob das Event wirklich stattfinden wird. Seit Dienstagmittag herrscht allerdings Klarheit: Das Event findet wohl statt - und der Vorverkauf hat auf der Webseite des Ticket-Dienstleisters Eventim sogar schon gestartet. "The Final Fight" soll demnach am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome stattfinden.

Am Karfreitag hatte Raab mit einem Video auf seinem Kanal für Aufsehen gesorgt. Angelnd, allein an einem Bergsee hatte sich der 57-Jährige in dem Clip nur von hinten gezeigt - und die Ankündigung gemacht: "Wenn ich bis Montag neun Millionen Follower habe, verspreche ich dir, dann mache ich wieder was."



Die neun Millionen erreichte er nicht ganz - es wurden "nur" 2,8 Millionen - dennoch schaffte es sein Ex-Praktikant Elton (52) wohl, ihn von einem Comeback zu überzeugen.