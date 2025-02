"Das Gesicht ist der Hammer": Stefan Raab gerät bei ESC-Show "Chefsache" ins Schwärmen

Köln/Hürth - Mit britischer Power Richtung Basel: Stefan Raab (58) hat beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest seine nächsten Entscheidungen getroffen. In der zweiten Ausgabe der Live-Show "Chefsache ESC 2025" am Samstagabend qualifizierten sich sieben weitere Bewerber für das Halbfinale in einer Woche.

Ein weiteres Halbfinal-Ticket bekam die britisch-deutsche Indie-Rock-Band The Great Leslie. Auch bei ihr war Raab begeistert. Den Sänger der Band verglich er mit Robert Smith - dem Frontmann der legendären Band The Cure. "Superband, irgendwie super Zusammensetzung. Klingt total nach England", sagte Raab.

Die Jury hatte sichtlich Spaß, schickte sieben weitere ESC-Bewerber in die nächste Runde. © -/RTL/dpa

Ebenso weiter kamen die saarländische Rockband From Fall To Spring, Musikerin LEONORA aus Wuppertal, Sängerin Cloudy June aus Berlin, der Kölner Sänger JALN und die Berliner Sängerin und Songwriterin LYZA, die zuvor noch keinen Auftritt auf einer derart großen Bühne gehabt hatte.

Bereits am Vorabend hatten Raab und sein Team in einer ersten Show sieben ESC-Bewerber eine Runde weiter geschickt. Zusammen mit den am Samstagabend ausgewählten Acts bilden sie nun das Kandidatenfeld für das Halbfinale am 22. Februar. Von ursprünglich 24 Startern sind jetzt nur noch 14 übrig.

Im Halbfinale sollen auch erstmals potenzielle Songs für den ESC gesungen werden. Bislang hatten sich die Künstler mit eigenen, älteren Liedern oder Coversongs präsentiert.

Das ESC-Finale findet in diesem Jahr am 17. Mai in Basel statt.