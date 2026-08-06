Erste "Jetski Star WM" von Stefan Raab: Diese 15 "lebensmüden" Promis sind dabei

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Am 29. August kehrt Stefan Raab mit der ersten "Jetski Star WM" auf die Mattscheibe zurück. Jetzt ist klar, welche Promis bei dem Mega-Event dabei sind.

Von Frederick Rook

Köln - Noch genießt Stefan Raab (59) seine Sommerpause, am 29. August kehrt er mit der ersten "Jetski Star WM" auf die Mattscheibe zurück. Jetzt ist klar, wer bei dem Mega-Event an den Start gehen wird.

Stefan Raab (59) peilt bei der ersten "Jetski Star WM" natürlich den Sieg an.
Stefan Raab (59) peilt bei der ersten "Jetski Star WM" natürlich den Sieg an.  © RTL / Raab Entertainment / KI-generiert

Auf der Regattabahn in Duisburg treten insgesamt acht prominente Zweierteams in spektakulären Jetski-Rennen und actiongeladenen Disziplinen gegeneinander an. TV-Tausendsassa Raab will um jeden Preis gewinnen und hat sich dafür Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (51) an die Seite geholt.

Die anderen Teams im Überblick:

  • René Casselly & Fabian Hambüchen
  • Dagi Bee & Sophia Thiel
  • Gustav Schäfer & Joel Mattli
  • Renata & Valentin Lusin
  • Knossi & Joey Kelly
  • EMMVEE & Stefano Zarrella
  • Ann-Kathrin Bendixen & Alexander Kumptner
Holt sie ihn aus dem Quotentief? Stefan Raab und Barbara Schöneberger gehen gemeinsam auf Sendung
Stefan Raab Holt sie ihn aus dem Quotentief? Stefan Raab und Barbara Schöneberger gehen gemeinsam auf Sendung

Wer überzeugt mit Speed, Taktik und Nervenstärke? Moderiert wird das Großereignis von RTL-Allzweckwaffe Laura Wontorra (37). Frank "Buschi" Buschmann (61) kommentiert, Jana Wosnitza (32) ist Field-Reporterin und Mitja Lafere (36) mimt den Boxen-Reporter.

Stefan Raab klagt im Jetski-Training über extreme Übelkeit

Zuletzt hatte der Entertainer aus Köln hinsichtlich der Einschaltquoten eher weniger Glück mit seinen Ideen.
Zuletzt hatte der Entertainer aus Köln hinsichtlich der Einschaltquoten eher weniger Glück mit seinen Ideen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Rund 2000 Zuschauer können live vor Ort mit dabei sein, wenn sich "lebensmüde" Promis in verschiedenen Disziplinen messen. Gefragt seien laut RTL vor allem "Geschicklichkeit, Mut und technische Präzision".

Nach Wok-WM, Turmspringen, Autoball-EM, Stockcar-Crash-Challenge und Eisfußball-Pokal ist die "Jetski Star WM" das nächste Spektakel in der Tradition sportlicher Raab-Veranstaltungen, die nunmehr seit über zwei Jahrzehnten für Unterhaltung sorgen.

Und wie immer überlässt Raab nichts dem Zufall. In der letzten Ausgabe der "Die Stefan Raab Show" vor der Sommerpause hatte der gelernte Metzger seinem Publikum bereits exklusive Einblicke in sein knüppelhartes Training gewährt.

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Reibungslos verlief das Ganze nicht: Bereits nach wenigen Minuten rasanter Vollgas-Fahrt klagte er damals über extreme Übelkeit.

Ob er diese in den Griff bekommen hat, wird sich am Samstag, dem 29. August, zeigen. Die TV-Übertragung startet wie gewohnt zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr.

Titelfoto: RTL / Raab Entertainment / KI-generiert

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