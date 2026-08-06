06.08.2026 10:37 Erste "Jetski Star WM" von Stefan Raab: Diese 15 "lebensmüden" Promis sind dabei

Am 29. August kehrt Stefan Raab mit der ersten "Jetski Star WM" auf die Mattscheibe zurück. Jetzt ist klar, welche Promis bei dem Mega-Event dabei sind.

Von Frederick Rook

Köln - Noch genießt Stefan Raab (59) seine Sommerpause, am 29. August kehrt er mit der ersten "Jetski Star WM" auf die Mattscheibe zurück. Jetzt ist klar, wer bei dem Mega-Event an den Start gehen wird.

Stefan Raab (59) peilt bei der ersten "Jetski Star WM" natürlich den Sieg an. © RTL / Raab Entertainment / KI-generiert Auf der Regattabahn in Duisburg treten insgesamt acht prominente Zweierteams in spektakulären Jetski-Rennen und actiongeladenen Disziplinen gegeneinander an. TV-Tausendsassa Raab will um jeden Preis gewinnen und hat sich dafür Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (51) an die Seite geholt. Die anderen Teams im Überblick: René Casselly & Fabian Hambüchen

Dagi Bee & Sophia Thiel

Gustav Schäfer & Joel Mattli

Renata & Valentin Lusin

Knossi & Joey Kelly

EMMVEE & Stefano Zarrella

Ann-Kathrin Bendixen & Alexander Kumptner Stefan Raab Holt sie ihn aus dem Quotentief? Stefan Raab und Barbara Schöneberger gehen gemeinsam auf Sendung Wer überzeugt mit Speed, Taktik und Nervenstärke? Moderiert wird das Großereignis von RTL-Allzweckwaffe Laura Wontorra (37). Frank "Buschi" Buschmann (61) kommentiert, Jana Wosnitza (32) ist Field-Reporterin und Mitja Lafere (36) mimt den Boxen-Reporter.

Stefan Raab klagt im Jetski-Training über extreme Übelkeit