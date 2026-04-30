War's das für Stefan Raab? RTL hat über Zukunft seiner Late-Night-Show entschieden
Köln - "Die Stefan Raab Show" zählt zu den größten Sorgenkindern im Programm-Portfolio von RTL. Jetzt steht fest, ob es mit dem kriselnden Late-Night-Format weitergeht.
Entertainer Stefan Raab (59) hat im diesjährigen Kampf um Einschaltquoten schon einige Bestmarken gesetzt – allerdings im Negativen. Zahlen lügen nicht: Die Zuschauerflucht in Bezug auf seine wöchentliche Sendung ist dramatisch.
"Die Stefan Raab Show" war als Nachfolger von "Du gewinnst hier nicht die Million" im September letzten Jahres an den Start gegangen – ursprünglich zur besten Sendezeit am Mittwochabend um 20.15 Uhr. Vor die Endgeräte zog es jedoch kaum jemanden.
Im Februar kehrte das Format dann auf einem anderen Sendeplatz zurück – und das auch noch doppelt so oft. Neue Ausgaben liefen immer dienstags um 22 Uhr exklusiv bei RTL+ sowie am Donnerstag in der Late-Night bei RTL um 23.15 Uhr.
Besser wurde es dadurch zwar auch nicht, dennoch möchte RTL die Sendung nicht einstampfen. Wie der Sender jetzt bekannt gab, wird "Die Stefan Raab Show" nach einer rund viermonatigen Sommerpause im kommenden September fortgesetzt.
Letzte Raab-Sendung im Zeichen der bevorstehenden "Jetski-Star-WM"
Die vorerst letzte Aufzeichnung wird bereits am 7. Mai ausgestrahlt werden. Als letzten Gast vor der Zwangspause hat sich der gelernte Metzger niemand Geringeren als Jetski-Weltmeister Nils Wittling (19) eingeladen.
Inhaltlich soll sich in der Show dann "alles um das Thema Jetski" drehen, heißt es noch von RTL in einer Mitteilung. Und weiter: "Natürlich geht's um die bevorstehende Jetski-Star-WM am 29. August auf der Regattabahn Duisburg."
Dieses Event von TV-Tausendsassa Raab wurde schon Ende letzten Monats angekündigt. Am 29. August steigt als Live-Show die erste "Jetski-Star-WM". Welche Promis neben Raab an dem Event teilnehmen werden, ist noch ein Geheimnis.
Versprochen wird aber, dass "prominente Persönlichkeiten in spektakulären Disziplinen gegeneinander" antreten. Unter anderem von "Kopf-an-Kopf-Duellen und waghalsigen Manövern" war in einer Bekanntmachung des Senders die Rede.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa