War's das für Stefan Raab? RTL hat über Zukunft seiner Late-Night-Show entschieden

Köln - " Die Stefan Raab Show " zählt zu den größten Sorgenkindern im Programm-Portfolio von RTL . Jetzt steht fest, ob es mit dem kriselnden Late-Night-Format weitergeht.

Stefan Raab (59) und seine gleichnamige Show werden im kommenden Herbst nach einer längeren Sommerpause wieder auf Sendung gehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Entertainer Stefan Raab (59) hat im diesjährigen Kampf um Einschaltquoten schon einige Bestmarken gesetzt – allerdings im Negativen. Zahlen lügen nicht: Die Zuschauerflucht in Bezug auf seine wöchentliche Sendung ist dramatisch.

"Die Stefan Raab Show" war als Nachfolger von "Du gewinnst hier nicht die Million" im September letzten Jahres an den Start gegangen – ursprünglich zur besten Sendezeit am Mittwochabend um 20.15 Uhr. Vor die Endgeräte zog es jedoch kaum jemanden.

Im Februar kehrte das Format dann auf einem anderen Sendeplatz zurück – und das auch noch doppelt so oft. Neue Ausgaben liefen immer dienstags um 22 Uhr exklusiv bei RTL+ sowie am Donnerstag in der Late-Night bei RTL um 23.15 Uhr.

Besser wurde es dadurch zwar auch nicht, dennoch möchte RTL die Sendung nicht einstampfen. Wie der Sender jetzt bekannt gab, wird "Die Stefan Raab Show" nach einer rund viermonatigen Sommerpause im kommenden September fortgesetzt.