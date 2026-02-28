Türkei-Experiment von RTL scheitert krachend: Stefan Raab sorgt für neues TV-Debakel

Köln - Mit Fenerbahce Istanbul wollte RTL am vergangenen Donnerstag die TV-Primetime rocken und ein Quoten-Zugpferd für die " Stefan Raab Show " bieten. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache!

Fenerbahce Istanbul gewann das Play-^off-Rückspiel in der Europa League bei Nottingham Forest mit 2:1, schied nach dem 0:3 im Hinspiel aber dennoch aus. © Jacob King/PA Wire/dpa

Mit der Partie des "Süper Lig"-Topklubs gegen Nottingham Forest (England) wollte der Kölner Sender wohl vor allem die vielen in Deutschland lebenden Türken ansprechen. Doch die schauten das "Europa League"-Duell offenbar woanders.

In der marktrelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kamen die beiden Halbzeiten gerade einmal auf einen Wert von 4,9 bzw. 6,7 Prozent. Daraus resultierte eine Gesamtreichweite von 0,78 und 0,79 Millionen. Katastrophale Werte für RTL.

Ein paar mehr Zuschauer gesellten sich zwar noch über die parallele Live-Ausstrahlung auf dem Spartenkanal Nitro dazu, dies änderte jedoch nichts daran, dass das Gesamtniveau am Ende weit unter dem Senderdurchschnitt lag.

Aus diesem Grund blieb auch die erhoffte Zugkraft für die seit Wochen vor sich hin kriselnde "Stefan Raab Show" aus. Überraschenderweise war das Format mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen an diesem Abend sogar erfolgreicher als der Istanbul-Kick.

Raab (59) sicherte sich in den 45 Minuten vor Mitternacht respektable 6,1 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite sorgte aber mal wieder für einen neuen Minusrekord. Nur noch rund 280.000 Menschen verfolgten die Blödeleien des gelernten Metzgers. Puh!