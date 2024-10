Jetzt offiziell: Stefan Raab kümmert sich wieder um den Vorentscheid zum ESC

Hat seine Finger wieder im ESC-Spiel: Entertainer Stefan Raab will wieder einen Vorentscheid für den Musikwettbewerb organisieren. © Matthias Balk/dpa

Damit bestätigten die beiden Sender Gerüchte, die es bereits in der vergangenen Woche dazu gegeben hatte.

Am Donnerstag will Raab gemeinsam mit Vertretern beider Sender das Konzept zum diesjährigen ESC-Vorentscheid in Deutschland vorstellen. Dazu wird eine extra Pressekonferenz in der schweizerischen Botschaft in Berlin abgehalten.

Neben Stefan Raab werden bei der Pressekonferenz auch ARD-Programmdirektorin Christine Strobl (53), RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek und NDR-Programmdirektor Frank Beckmann (59) Auskunft zum neuen Verfahren geben.

Die letzte Kooperation zwischen der öffentlich-rechtlichen ARD und einem Privatsender gab es 2012. Auch damals war es ein Gemeinschafts-Projekt für den ESC, bei dem bei ProSieben ein Vorentscheid unter Beteiligung von Stefan Raab abgehalten wurde. Der damalige Gewinner Roman Lob (34) holte beim Finale in Baku den achten Platz.

Viel mehr ist den TV-Zuschauern aber natürlich noch Raabs Zusammenarbeit mit Lena Meyer-Landrut (33) in Erinnerung, die 2010 den ESC in Oslo gewinnen konnte. Nun kommt es also zu einem Revival der von Raab initiierten Auswahl-Shows.