"Stefan und Bully" eiskalt: TV-Duo versaut tapferem Kandidaten Weihnachten

Köln - Ein Showsieg gegen das anhaltende Formtief! Stefan Raab (59) und Michael "Bully" Herbig (57) haben am Samstagabend nach langem und zähem Kampf eine halbe Million Euro Preisgeld in ihrer eigenen Show verteidigt.

Für Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig ist der Sieg vom Samstagabend erst der zweite in der neuen Show. © RTL

Für den Kult-Entertainer und Moderator der "Stefan Raab Show" ist der Sieg bei "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" nach wochenlangem Quotentief vermutlich Balsam für die geschundene TV-Seele.

Einer hat es dem Duo aber ganz gewaltig schwergetan: Kandidat Damian Stoklosa (46) aus Mehring an der Mosel. Bereits kurz nach seiner Qualifikation in der "Stefan Raab Show" attestiert ihm Raab jede Menge Stärke - auch wegen seiner unübersehbaren Muckis.

"Es wird gefährlich. Er hat Muskeln, so wie ich sie mal hatte", scherzte Raab. Und er sollte recht behalten. Denn insbesondere bei sportlichen Spielen behält der Gesundheitscoach die Oberhand, lässt seinen Kontrahenten nicht allzu viele Chancen.

Aber nicht jedes Spiel des Abends ist mit purer Muskelkraft zu gewinnen. Beim Thema "Maßband schätzen" führt auf dem Weg zu 500.000 Euro Preisgeld kein Weg an Stefan Raab und Kumpel "Bully" vorbei.