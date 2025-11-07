Stefan-Raab-Show gescheitert! Jetzt schmiert er schon gegen 23 Jahre alte Kino-Flops ab
Köln - Das Quoten-Debakel rund um "Die Stefan Raab Show" wird immer desaströser. Selbst Kult-Blondine Evelyn Burdecki (37) kann den Altmeister nicht retten.
Das groß inszenierte Comeback von Stefan Raab (59) ist gescheitert. Egal, was der gelernte Metzger aus Köln auch anstellt, und egal, wen er in seine Sendung einlädt, das TV-Publikum kann er damit nicht mehr massenhaft vor die Bildschirme locken.
Die jüngste Ausgabe des RTL-Formats erreichte am Mittwoch nur magere 670.000 Zuschauer. Selbst für den knapp 25 Jahre alten Science-Fiction-Kino-Flop "The Core – Der innere Kern" auf Kabel Eins interessierten sich zur Primetime mehr Menschen.
In der für den Kölner Privatsender relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam Raabs Show auf einen Marktanteil von 6,8 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe (14–59 Jahre) waren es schwache 4,9 Prozent.
Der betagte Hollywood-Schinken auf Kabel Eins lockte parallel rund 800.000 Zuschauer vor die TV-Geräte, was einem Marktanteil von 6,5 Prozent entsprach. Damit lag "The Core" sogar über dem Senderschnitt. Eine herbe Klatsche für Raab und RTL.
Promi-Gäste können Raabs Quotentalfahrt nicht mehr stoppen
Früher konnte der Erfinder der "Wok-WM" noch mit seinen Gästen punkten, doch auch dieses Konzept scheint überholt. "Euphoria"-Darstellerin Derya Akyol und Reality-Star Evelyn Burdecki konnten Raabs Quoten-Sturzflug jedenfalls nicht stoppen.
Nach dem fußballbedingt miesen Vorwochenwert bleibt die Show für den Kölner Privatsender ein Sorgenkind. Comedian Oliver Pocher (47) prophezeite jüngst sogar, dass die Show das neue Jahr wohl nicht erleben wird und forderte offensiv dessen Absetzung.
Hinter Quoten-Sieger "Aktenzeichen XY" (ZDF) konnte vor allem "Doc Caro – Jedes Leben zählt" am Mittwochabend punkten. Der Marktanteil in der bedeutenden Zielgruppe lag für VOX bei respektablen 8,4 Prozent.
Die rote Laterne ging an diesem Abend an RTLZWEI wo der "Promihof" nur auf 2,5 und 2,7 Prozent kam. Tatsächlich schnitt das Format damit in dieser Woche aber zumindest etwas besser ab als zuletzt.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa