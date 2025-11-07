Stefan-Raab-Show gescheitert! Jetzt schmiert er schon gegen 23 Jahre alte Kino-Flops ab

Köln - Das Quoten-Debakel rund um " Die Stefan Raab Show " wird immer desaströser. Selbst Kult-Blondine Evelyn Burdecki (37) kann den Altmeister nicht retten.

"Die Stefan Raab Show" von und mit Gastgeber Stefan Raab (59) bleibt für RTL ein Quoten-Sorgenkind. © Henning Kaiser/dpa

Das groß inszenierte Comeback von Stefan Raab (59) ist gescheitert. Egal, was der gelernte Metzger aus Köln auch anstellt, und egal, wen er in seine Sendung einlädt, das TV-Publikum kann er damit nicht mehr massenhaft vor die Bildschirme locken.

Die jüngste Ausgabe des RTL-Formats erreichte am Mittwoch nur magere 670.000 Zuschauer. Selbst für den knapp 25 Jahre alten Science-Fiction-Kino-Flop "The Core – Der innere Kern" auf Kabel Eins interessierten sich zur Primetime mehr Menschen.

In der für den Kölner Privatsender relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam Raabs Show auf einen Marktanteil von 6,8 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe (14–59 Jahre) waren es schwache 4,9 Prozent.

Der betagte Hollywood-Schinken auf Kabel Eins lockte parallel rund 800.000 Zuschauer vor die TV-Geräte, was einem Marktanteil von 6,5 Prozent entsprach. Damit lag "The Core" sogar über dem Senderschnitt. Eine herbe Klatsche für Raab und RTL.