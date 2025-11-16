"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab und Elton leisten sich peinlichen Patzer bei Debüt-Show
Köln - Rate-Panne für Stefan Raab (59) und Sidekick Elton (54): Bei der Premiere ihrer neuen RTL-Show "Die Unzerquizbaren" leistete sich das TV-Duo einen ziemlich peinlichen Aussetzer.
Dass insbesondere Raab ein kluges Köpfchen ist, hat der Entertainer bereits in zig Sendungen und Formaten unter Beweis gestellt. Auch der Kölner ist jedoch nicht vor Fehlern gefeit, wie er gemeinsam mit seinem Kumpel am Samstagabend zeigte.
Als Moderatorin Laura Wontorra (36) nämlich von den beiden bekennenden Fußball-Fans wissen wollte, welcher Bundesligist den Cancan aus Jacques Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt" als Torhymne abspielt, waren Raab und Elton ausgerechnet bei ihrer Heimspiel-Frage ratlos.
Zur Auswahl standen Borussia Dortmund, der FC Bayern München, der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln.
Während Raab, Anhänger des Domstadtklubs und regelmäßig im Kölner RheinEnergie-Stadion zu Gast, zumindest ausschließen konnte, dass es sich um seinen FC handelt, war Kompagnon Elton komplett überfragt.
"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab und Elton gewinnen Premieren-Show trotz Peinlich-Patzer
Nach langer Beratung entschloss sich das Duo schließlich für den VfL Wolfsburg - und flog damit komplett auf die Nase: Richtig ist natürlich der FC Bayern.
Für Elton ein peinlicher Fauxpas. "Oh, wie schlecht sind wir denn?", fragte er geknickt, als ein Raunen durch die Zuschauerreihen ging. Raab versuchte den Patzer hingegen wegzulachen und meinte: "Ich schaue Bayern-Spiele nur, bis das erste Tor fällt und schalte in dem Moment weg."
Am Ende der Premieren-Show reichte es für die beiden TV-Urgesteine dennoch zum Sieg. Vertriebsleiter Ömer Eryigit (46) konnte sich zuvor zwar gegen seine Mitstreiter durchsetzen und sich bis ins Finale quizzen. Bei der Frage, wo die Heimat der Humboldt-Pinguine liegt, unterlag er allerdings dem geballten Wissen von Raab und Elton.
Für den 46-Jährigen hieß es daher: Aus der Traum vom 100.000-Euro-Jackpot, er musste mit lediglich 5000 Euro im Gepäck die Heimreise nach Ratingen (NRW) antreten.
Darum geht's bei Stefan Raabs neuer Show "Die Unzerquizbaren"
Bei dem Quiz-Battle kämpfen Raab und Elton in mehreren Runden gemeinsam gegen insgesamt fünf Kandidaten. Während sich das Duo dabei bei jeder Frage so lange beraten darf, wie es möchte - und das bei der Premiere auch sehr ausführlich ausnutzte -, haben die Kandidaten lediglich zehn Sekunden Zeit für ihre Antwort.
