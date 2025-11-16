"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab und Elton leisten sich peinlichen Patzer bei Debüt-Show

Rate-Panne für Stefan Raab und Sidekick Elton: Bei ihrer neuen RTL-Show "Die Unzerquizbaren" leistete sich das TV-Duo einen ziemlich peinlichen Aussetzer.

Von Jonas Reihl

Köln - Rate-Panne für Stefan Raab (59) und Sidekick Elton (54): Bei der Premiere ihrer neuen RTL-Show "Die Unzerquizbaren" leistete sich das TV-Duo einen ziemlich peinlichen Aussetzer.

"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab und Elton gewinnen Premieren-Show trotz Peinlich-Patzer

Vertriebsleiter Ömer Eryigit (46) aus Ratingen (NRW) konnte sich bis ins Finale quizzen. © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Nach langer Beratung entschloss sich das Duo schließlich für den VfL Wolfsburg - und flog damit komplett auf die Nase: Richtig ist natürlich der FC Bayern. Für Elton ein peinlicher Fauxpas. "Oh, wie schlecht sind wir denn?", fragte er geknickt, als ein Raunen durch die Zuschauerreihen ging. Raab versuchte den Patzer hingegen wegzulachen und meinte: "Ich schaue Bayern-Spiele nur, bis das erste Tor fällt und schalte in dem Moment weg." Am Ende der Premieren-Show reichte es für die beiden TV-Urgesteine dennoch zum Sieg. Vertriebsleiter Ömer Eryigit (46) konnte sich zuvor zwar gegen seine Mitstreiter durchsetzen und sich bis ins Finale quizzen. Bei der Frage, wo die Heimat der Humboldt-Pinguine liegt, unterlag er allerdings dem geballten Wissen von Raab und Elton. Stefan Raab Stefan-Raab-Show gescheitert! Jetzt schmiert er schon gegen 23 Jahre alte Kino-Flops ab Für den 46-Jährigen hieß es daher: Aus der Traum vom 100.000-Euro-Jackpot, er musste mit lediglich 5000 Euro im Gepäck die Heimreise nach Ratingen (NRW) antreten.

Moderiert wird das neue Format von RTL-Allzweckwaffe Laura Wontorra (36). © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

Darum geht's bei Stefan Raabs neuer Show "Die Unzerquizbaren"