Stefanie Giesinger würde gern mit einer anderen Frau schlafen

"G Spot", so lautet der fesche Name von Stefanies erstem eigenem Podcast. Es geht um Mode, Feminismus, Sex und Themen, die Erwachsene in ihren 20ern und 30ern beschäftigen.

Hierfür lädt sich Stefanie spannende Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ein, wie beispielsweise die Sexualpädagogin und Autorin Gianna Bacio (37).

Bereits in der ersten Folge, die das Model auf Instagram anteasert, stellt es eine brisante Frage:

"Wie oft gelingt es denn Frauen, beim penetrativen Sex zu kommen?"