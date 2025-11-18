 6.714

Heftiger Unfall mit heißem Fett: Koch-Influencer zeigt entstelltes Gesicht

Schockmoment für Stefano Zarrella: Der Food-Influencer möchte gerade ein neues Rezept für seinen Kanal filmen, als ihm kochend heißes Fett ins Gesicht spritzt.

Von Frederick Rook

Köln - Schockmoment für Stefano Zarrella (34): Der Food-Influencer möchte gerade ein neues Rezept für seinen Kanal filmen, als ihm plötzlich kochend heißes Fett ins Gesicht spritzt.

Koch-Influencer Stefano Zarrella (34) hat sich bei einem Küchen-Unfall heftig das Gesicht mit heißem Fett verbrannt.
Koch-Influencer Stefano Zarrella (34) hat sich bei einem Küchen-Unfall heftig das Gesicht mit heißem Fett verbrannt.

Wie der 34-Jährige später auf Instagram offenbarte, geschah das Küchen-Unglück bei der Zubereitung von frischen Churros - einer spanischen Spezialität. Als er den fertigen Teig in die Pfanne geben wollte, landete das brutzelnde Öl direkt in seinem Antlitz.

"Ich war komplett im Schock und hatte richtig Panik, weil ich nicht wusste, wie schlimm es ist und hatte um ehrlich zu sein auch Angst, in den Spiegel zu gucken", schrieb er seinen rund 2,4 Millionen Abonnenten auf der Social-Media-Plattform.

Im ersten Moment wusste Stefano noch nicht, wie schlimm die Verletzungen wirklich sind. Weil er mit der Situation selbst völlig überfordert war, informierte Stefano sofort seinen älteren Bruder Giovanni (47) über den folgenschweren Fauxpas.

Der ehemalige Sänger der Popstars-Band "Bro'Sis" reagierte umgehend und brachte sein geliebtes Familienmitglied ohne Umschweife in ein Kölner Krankenhaus.

Große Wunde unterm Auge: Stefano Zarrella hatte "Glück im Unglück"

Im Jahr 2024 nahm der jüngere Bruder von Ex-"Bro'Sis"-Sänger Giovanni Zarrella an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil.
Im Jahr 2024 nahm der jüngere Bruder von Ex-"Bro'Sis"-Sänger Giovanni Zarrella an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil.

Eine Diagnose war schnell gestellt: Stefano hat bei dem Unfall mehrere Verbrennungen im Gesicht erlitten. Eine größere Wunde befindet sich direkt unter seinem Auge. Laut den Ärzten habe er insgesamt aber "Glück im Unglück" gehabt, wie er auf seinem Kanal weiter preisgab.

Sein Dank richtete sich anschließend vor allem an seine Familie und die behandelnden Mediziner: "Ihr macht einen unglaublich tollen Job. Wahre Superhelden seid ihr!", lobte der Ex-Freund von "GNTM"-Model Romina Palm (26).

Jetzt will sich Stefano erst einmal von dem erlittenen Schock erholen und sich um seine Verletzungen kümmern, "damit im besten Fall bald alles wieder weg ist". Ein passendes Rezept dafür hat er sich bereits zurechtgelegt: "Ruhe, heilen lassen und dankbar sein!"

Einen gut gemeinten Rat der Ärzte möchte er abschließend noch an seine Community weitergeben: Bei Schmerzen oder kalten Füßen besser keine Wärmflaschen benutzen. Stefano erklärt auch warum: "Sie können aufplatzen oder einreißen und schlimme Verbrennungen verursachen."

