Heftiger Unfall mit heißem Fett: Koch-Influencer zeigt entstelltes Gesicht

Köln - Schockmoment für Stefano Zarrella (34): Der Food-Influencer möchte gerade ein neues Rezept für seinen Kanal filmen, als ihm plötzlich kochend heißes Fett ins Gesicht spritzt.

Koch-Influencer Stefano Zarrella (34) hat sich bei einem Küchen-Unfall heftig das Gesicht mit heißem Fett verbrannt. © Bildmontage: Instagram/stefanozarrella (Screenshots)

Wie der 34-Jährige später auf Instagram offenbarte, geschah das Küchen-Unglück bei der Zubereitung von frischen Churros - einer spanischen Spezialität. Als er den fertigen Teig in die Pfanne geben wollte, landete das brutzelnde Öl direkt in seinem Antlitz.

"Ich war komplett im Schock und hatte richtig Panik, weil ich nicht wusste, wie schlimm es ist und hatte um ehrlich zu sein auch Angst, in den Spiegel zu gucken", schrieb er seinen rund 2,4 Millionen Abonnenten auf der Social-Media-Plattform.

Im ersten Moment wusste Stefano noch nicht, wie schlimm die Verletzungen wirklich sind. Weil er mit der Situation selbst völlig überfordert war, informierte Stefano sofort seinen älteren Bruder Giovanni (47) über den folgenschweren Fauxpas.

Der ehemalige Sänger der Popstars-Band "Bro'Sis" reagierte umgehend und brachte sein geliebtes Familienmitglied ohne Umschweife in ein Kölner Krankenhaus.