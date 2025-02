Familien-Beef bei "Grill den Henssler": Jana Ina Zarrella macht ihren Schwager fertig

Köln - Am heutigen Sonntagabend startet die 21. Staffel von "Grill den Henssler". Dabei kommt es zu Beef innerhalb einer Familie!

Im Vordergrund steht aber ein echter Familien-Clinch! Denn in der Jury sitzt Jana Ina Zarrella (48), die Frau von Entertainer Giovanni (46) und damit die Schwägerin von Koch-Blogger Stefano.

"Ich werde viel gewinnen, ich hab Bock, i'm ready to go!", zeigt sich der beliebte TV-Koch entspannt und siegessicher.

Zum Auftakt der neuen Ausgaben wollen Verona Pooth (56), Semino Rossi (62) und Stefano Zarrella (34) Steffen Henssler (52) "grillen", der zuletzt satte neun Mal in Folge gewinnen konnte. Als Koch-Coach ist in der ersten Folge Sterneköchin Alina Meissner-Bebrout (34) dabei.

Jana Ina Zarrella (48) ist von den Kochkünsten ihres Schwagers enttäuscht. © RTL / Markus Hertrich

Seine Schwägerin ist sich bewusst, dass in der ersten Ausgabe eine gewisse Brisanz steckt. "Ich möchte auch weiter ein Teil der Familie Zarrella sein. Nicht, dass meine Schwiegermutter nächsten Sonntag die Tür zumacht. Also streng dich an, Junge", sorgt die 48-Jährige für gehörigen Druck bei Stefano.

Doch der Kölner scheint mit diesem nicht umgehen zu können, denn sein Gericht kommt bei der Jury um Jana Ina, Christian Rach (67) und Reiner Calmund (76) nicht besonders gut an.

Vor allem seine Schwägerin ist enttäuscht. Die gebürtige Brasilianerin vergibt lediglich sechs Punkte für das Gericht, welches sie eigentlich gerne und oft isst. Insgesamt bekommt Henssler 23 Punkte, während Stefano auf lediglich 19 kommt.

"Das ist ja ganz schlecht gelaufen", pestet Jana Ina in Richtung ihres Schwagers, als sie merkt, dass dieser verloren hat. "Mannomann, du", schimpft sie und teilt noch mal aus: "Probier's!"

Die erste Folge der 21. Staffel von "Grill den Henssler" gibt es am heutigen Sonntagabend ab 20.15 Uhr bei VOX. Auf RTL+ kann die Sendung auch jetzt schon im Stream geschaut werden.