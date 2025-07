Noch mehr Würze: TV-Koch Steffen Henssler serviert Show-Knaller

Alles in Kürze

TV-Koch Steffen Henssler (52) ist ab Herbst in gleich mehreren Formaten auf VOX zu sehen. © Jonas Walzberg/dpa

"Volle Kraft voraus - ich freue mich auf den Herbst und die neuen Formate bei VOX!", kündigt Henssler in einer Mitteilung von VOX an.

Was TV-Zuschauer erwartet: vor allem Abwechslung. Im neuen Showformat "Europa grillt den Henssler" ist der Name Programm. In vier Folgen fordern den Profi jeweils vier Länder heraus - vertreten von einem Traditionskoch und einem prominenten Paten. Mit landestypischen Gerichten soll der Koch-Profi besiegt werden.

Kulinarisch wird es auch in einem weiteren Format. In "Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer" geht der Profi mit Star-Koch-Kollege Johann Lafer (67) auf kulinarische Entdeckungsreise.

Die beiden Küchengiganten reisen dabei durch Norditalien - immer auf der Suche nach der perfekten Pizza. Wer hat die beste Kombination aus Teig, Geschmack und Kreativität? Ziel der Reise: der Titel bei der Pizza-Weltmeisterschaft.