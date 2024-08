Nach Insolvenz: Steffen Henssler eröffnet neuen Pop-up-Store in Hamburg

Hamburg - Kurz vor 10 Uhr auf der Mönckebergstraße in der Hamburger Innenstadt: Rund Hundert Leute stehen bereits Schlange, um die ersten Besucher des neuen Pop-up-Stores von Steffen Henssler (51) zu sein, der am heutigen Samstag erstmals seine Türen geöffnet hat.

Für sein neues Projekt zeigte Henssler sich am Samstag aber ganz zuversichtlich und auch seine Fans zeigten sich von dem neuen Konzept begeistert. "So etwas braucht es in mehr Städten", so eine Userin auf Instagram . Wie lange der Store in den Räumlichkeiten mitten in der City bleiben wird, ist nicht bekannt.

Zuletzt hatte der TV-Star ("Grill den Henssler") nicht so viel zum Lachen gehabt, fast täglich waren neue schlechte Nachrichten über seine unterschiedlichsten Restaurantketten in ganz Deutschland eingetrudelt.

Erst vor zwei Wochen hatte der TV-Koch die "große Neueröffnung" via Social Media angekündigte und gesagt, dass es dort "Pfannen, Gewürze, Teriyakisauce und vieles mehr" geben wird. Wie das Sortiment am Samstag zeigte, verkauft Henssler auch noch seine Kochbücher, Fertigteig und Öle.

Zuletzt mussten Hensslers "Ahoi"-Restaurants in Oldenburg und Osnabrück geschlossen werden. Angeblich wegen sinkender Besucherzahlen. Zudem mussten erst Ende Mai fünf Filialen des "GO by Steffen Henssler" Insolvenz anmelden. Laut "Wirtschaftswoche" waren unter anderem die Standorte in Berlin, München und Frankfurt betroffen.

Doch damit nicht genug: Auch die Lieferdienst-Kette "Henssler at Home" hat finanzielle Probleme. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete, meldeten die vier Filialen in Hamburg kürzlich ebenfalls Insolvenz an.