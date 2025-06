Fans geschockt: RTL-Moderatorin Steffi Brungs an Krebs erkrankt

Köln - Schockierende Enthüllung von Steffi Brungs (36): Die beliebte RTL -Moderatorin hat in einem emotionalen Statement ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Alles in Kürze

"Sie weiß es noch nicht, aber nur wenige Wochen nach ihrer Traumhochzeit auf Hawaii wird bei ihr Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert", steht darauf geschrieben. Es ist der Moment, in dem Brungs mit ihrer Diagnose erstmals an die Öffentlichkeit geht.

Die Aufnahmen sind eine Erinnerung an die Hochzeit des Moderatoren-Paares. Im August 2019 gaben sie sich auf Hawaii das Jawort. Wie nahe pures Glück und großes Unglück im Leben oftmals beieinanderliegen, beweist ein Banner in dem Clip.

Ein Blick auf das Instagram-Profil der Journalistin löst sofort Fernweh aus. Ein aktuelles Video zeigt sie mit ihrem Partner Christian Wackert (36) am Strand. Beide liegen sich in den Armen, tragen weiße Kluft und Blumenschmuck. Verliebte Blicke, ein Lachen, ein Kuss.

Mit ihrem Partner Christian Wackert (36) ist die TV-Bekanntheit seit 2019 verheiratet. Die Trauung fand auf Hawaii statt. © Christoph Soeder/dpa

Unverblümt gibt die RTL-Bekanntheit zu, dass es ihr lange Zeit "unglaublich schwer" gefallen sei, überhaupt darüber zu sprechen. "Heute kann ich es. Weil ich so unfassbar dankbar dafür bin, dass ich gesund bin", stellt sie in aller Deutlichkeit klar.

Ihre Fans zeigen sich schockiert, aber gleichzeitig auch beeindruckt. "Danke, dass du so mutig bist und deine Erfahrung mit uns teilst. Es ist so wichtig, darüber zu sprechen" und "Du hilfst damit vielen anderen Betroffenen", ist in der Kommentarspalte unter anderem zu lesen.

Die Moderatorinnen Annika Lau (46), Laura Papendick (36) und Marlene Lufen (54) sowie die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (36) posten jeweils Herz-Emojis unter den Beitrag, um ihre Unterstützung auszudrücken.

Bekannt ist Brungs unter anderem aus RTL-Sendungen wie "Punkt 6" oder "Punkt 12". Im Januar feierten die 36-Jährige und ihr Mann außerdem Premiere als "Love is Blind: Germany"-Moderatoren bei Netflix. Wackert ist zudem aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen bekannt.