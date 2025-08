Ex-Playmate Stella weist Mann zurecht: "Weibliche Brust einfach mal normalisieren?"

München/Frankfurt am Main - Influencerin und Ex-Playmate Stella Stegmann (27, " Die Bachelorette ") nutzte am Sonntagabend ein Instagram-Reel , um ein Statement zur weiblichen Emanzipation zu veröffentlichen. Anlass dafür war ein Kommentar eines männlichen Nutzers der Fotoplattform zu einem früheren Video der 27-Jährigen.

In ihrem jüngsten Instagram-Reel ruft Stella Stegmann (27, "Die Bachelorette") dazu auf, die weiblichen Brüste zu enttabuisieren. © Montage: Screenshot/Instagram/stella_tiana

"Die wackeln ja ganz schön, ziehe Dir mal einen BH an", gibt die in Frankfurt am Main geborene Münchenerin den Nutzerkommentar mit verstellter Stimme sinngemäß wieder.

Der dazu eingeblendete Screenshot des Kommentars lautet: "Vielleicht sollte sie mal mit einem BH anfangen."

"Excuse me, wir haben 2025, es ist einfach so, dass Brüste physikalisch wackeln, okay? Die wackeln nur nicht, wenn da Silikon drin ist", stellt die Influencerin klar.

Sie habe "recht kleine Brüste" und finde es daher komfortabel, ohne Büstenhalter herumzulaufen. "Ein BH drückt", ergänzt die offen bisexuell lebende Ex-Bachelorette.