Todes-Rätsel um Netflix-Star: Schauspieler wurde offenbar ermordet

Kanada - Der kanadische Schauspieler Stewart McLean ("Virgin River", "Arrow") ist tot! Die Polizei in der kanadischen Provinz British Columbia bestätigte, dass die sterblichen Überreste des 45-Jährigen im Gebiet Lions Bay, etwa 20 Kilometer nördlich von Vancouver , entdeckt wurden. McLean wurde zuletzt am 15. Mai gesehen.

Schauspieler Stewart McLean wurde nur 45 Jahre alt. © RCMP

Erst drei Tage später sei er laut Squamish Royal Canadian Mounted Police als vermisst gemeldet worden.

Ermittler versuchen inzwischen zu rekonstruieren, was vor dem plötzlichen Verschwinden des beliebten Serien-Stars passiert ist. Laut People stuft die Polizei den Tod McLeans inzwischen als Mordfall ein.

Nach Angaben der Behörden hätten Hinweise während der Suche darauf hingedeutet, dass McLean Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der Fall wird nun von der kanadischen Mordkommission IHIT untersucht.

Ermittler werten derzeit Überwachungsvideos aus und befragen mögliche Zeugen. "Wir verfolgen alle verfügbaren Hinweise, um Antworten für die Familie, Freunde und Angehörigen von Herrn McLean zu finden", teilte die Polizei mit.