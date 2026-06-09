Still und heimlich: Ariana Grande und Ethan Slater sind getrennt

Los Angeles (USA) - Der Beginn ihrer Romanze im Jahr 2023 hatte für Schlagzeilen gesorgt. Rund drei Jahre später soll zwischen Ariana Grande (32) und Ethan Slater (34) alles aus und vorbei sein.

Anfang 2025 zeigten sich Ethan Slater (34) und Ariana Grande (32) verliebt bei den Critics' Choice Movie Awards. © Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten, soll das Paar, das sich am Set der Musical-Verfilmung "Wicked" in London kennen und lieben gelernt hatte, seine Beziehung bereits vor einiger Zeit im Stillen beendet haben.

"Es war eine einvernehmliche Trennung", plauderte eine Quelle gegenüber dem People-Magazin aus. Demnach hätten sich die beiden Ex-Partner "viel Zeit genommen, alles sorgfältig überlegt und sich dann entschieden, getrennte Wege zu gehen".

Auch wenn ihre Liebe nach knapp drei Jahren erloschen sei, sollen die Sängerin und der Musical-Darsteller im Guten auseinandergegangen sein.

"Sie sind weiterhin befreundet und unterstützen sich gegenseitig", so der Insider weiter. Beide hätten jedoch bereits vor mehreren Monaten erkannt, dass sie als Freunde besser dran seien als in einer Liebesbeziehung.