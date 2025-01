"As Tears Go By"-Sängerin tot! Marianne Faithfull mit 78 Jahren gestorben

Marianne Faithfull ist im Alter von 78 Jahren verstorben. © EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT/DPA

Dies berichteten mehrere britische Medien, wie etwa BBC, unter Berufung auf einen Sprecher der Künstlerin. In einer Erklärung hieß es: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Marianne Faithfull bekannt." Demnach verstarb Faithfull am heutigen Donnerstag in London friedlich im Kreise ihrer Familie.

In den 1960er Jahren war Marianne Faithfull die Freundin des "Rolling Stones"-Sängers Mick Jagger (81) und galt als eine Ikone der Sixties. Jagger schrieb 1964 zusammen mit Keith Richards (81) "As Tears Go By" für sie. Faitfull wurde später, wie "Deutschlandfunk Kultur" berichtete, obdachlos und heroinabhängig. Erst 1979 gelang ihr mit dem Album "Broken English" ein Comeback.

Neben ihrer Musikkarriere hatte Faithfull eine Rolle in Filmen wie "Nackt unter Leder (1968)", "Marie Antoinette (2006)" oder "Irina Palm (2007)".