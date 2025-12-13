Stimme von Don Johnson: Schauspieler Reent Reins ist tot

Hamburg - Die deutsche Stimme von Don Johnson ist tot. Der Hamburger Schauspieler und Synchronsprecher Reent Reins starb am Dienstag im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Herz-OP, wie seine Sprecherin Irmgard Nelle der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Der Hamburger Schauspieler und Synchronsprecher Reent Reins ist im Alter von 82 Jahren gestorben. (Archivfoto) © Privat/Reins/dpa

Reins verlieh dem Schauspieler ("Miami Vice") seine markante Bariton-Stimme in vielen Filmen und Serien.

Reins lieh nach Angaben der Sprecherin auch vielen weiteren, international bekannten Schauspielkollegen seine Stimme - etwa Michael Landon in "Ein Engel auf Erden", Alec Baldwin in "Der Mörder und die Lady" oder Beau Bridges in "Der Strich gehört der Polizei".

Außerdem habe er für Hörspiele wie "Die drei ???" und Computerspiele gesprochen und in zahlreichen Krimiserien mitgewirkt. Zudem war Reins immer wieder auf Deutschlands Theaterbühnen zu sehen.