"Stranger Things Star" verabschiedet sich mit 21 Jahren von Hollywood

Georgia (USA) - Während weltweit Millionen Fans das Finale von " Stranger Things " feiern, hat sich die Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) fernab des Roten Teppichs zurückgezogen. Statt Blitzlichtgewitter und zahlreichen Premieren beginnt für die "Eleven"-Darstellerin ein ganz neues Kapitel. Auf einer Farm im US-Bundesstaat Georgia tauscht sie nun ihren Ruhm gegen Gummistiefel, berichtet Daily Mail.

Millie Bobby Brown (21) lernte ihren Partner Jake Bongiovi (23) vor rund sechs Jahren kennen und lieben. © Jerod Harris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23), dem Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (63), und ihrer adoptierten Tochter lebt Millie heute mitten auf dem Land. Den Namen des Kindes hält das Paar bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

Wie das Newsportal nun bekannt gab, gestalte die 21-Jährige ihren Alltag künftig ländlichen Aufgaben.

Die junge Familie sei vor allem mit "Stallarbeit, Tierpflege und dem Aufbau eines eigenen Tierschutzprojekts" beschäftigt. Hunde, Katzen, Ziegen und Schafe gehören inzwischen fest zu Millies Leben – und zu ihrem Herzen.

Ganz verabschiedet hat sich die 21-Jährige aus ihrer Berufswelt jedoch noch nicht. Ihr Beauty- und Mode-Label "Florence by Mills" führt sie weiterhin mit großem Erfolg fort und präsentiert es regelmäßig ihren mehr als 70 Millionen Followern auf Instagram.