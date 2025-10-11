Streit eskaliert: Messerstecherei in Anwesen von U2-Frontmann Bono
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Schockmoment für U2-Frontmann Bono (65): In seinem Anwesen in den Hollywood Hills von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien soll es zu einer Messerstecherei gekommen sein.
Wie die US-Zeitung "Irish Star" am Freitag berichtet, soll es bereits am frühen Mittwochnachmittag zu dem Vorfall gekommen sein.
Demnach sei ein Streit zwischen Arbeitern, die in dem Haus beschäftigt waren, blutig eskaliert. Der 65-jährige Musiker sei währenddessen allerdings nicht vor Ort gewesen. Einzelheiten sind noch unklar.
Polizeibeamte und Rettungskräfte waren gegen 13.20 Uhr Ortszeit über den Vorfall alarmiert worden. Vor dem Haus wurden zudem laut Zeugenaussagen Feuerwehr und Krankenwagen gesichtet. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet.
Der U2-Frontmann soll sich das Anwesen als Kapitalanlage gekauft haben. Nach einem größeren Umbau, der aktuell stattfindet und wegen dem die Arbeiter vor Ort waren, will er es Medienberichten zufolge wieder verkaufen.
Titelfoto: Lewis Joly/Invision/dpa