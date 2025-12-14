Nach verkorkstem Marathon-Debüt: Gesa Krause verrät ihr "größtes Glück"
Seychellen - Hürdenläuferin Gesa Krause versuchte sich Anfang Dezember erstmals an einem Marathon - doch sie erreichte nicht das Ziel. Kürzlich reflektierte sie diese sportliche Niederlage von den Seychellen aus auf Instagram. Dabei wurde die 33-Jährige auch sehr persönlich, sie sprach über ihr "größtes Glück".
"Im ersten Moment habe ich nach dem verkorksten Marathon-Debüt gedacht: 'Jetzt kann ich doch nicht in den Urlaub fahren. Das habe ich mir gar nicht verdient'", beginnt das Statement der aus Mittelhessen stammenden Läuferin.
Gesa hatte sich über Monate hinweg auf den Marathon am 7. Dezember im spanischen Valencia vorbereitet und ihre Instagram-Follower daran teilhaben lassen. Doch sie musste den Lauf bei Kilometer 34 abbrechen.
Einige Tage nach der Niederlage sei ihr dann klar geworden, dass sie sich entgegen ihrem ersten Gedanken einen Urlaub verdient habe.
"Als Sportler oder im Leben allgemein verfolgt man oft das Belohnungsprinzip, was ich grundsätzlich ja okay, aber nicht immer angebracht finde", betont die 33-Jährige.
Gesa Krause: "Alles andere als pures Genießen wäre eine Verschwendung"
Sie habe "hart und intensiv" trainiert und sei im Sommer dann "wortwörtlich gefallen". Gesa erinnert damit an ihren Sturz bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft, sie erreichte damals Platz 7 über 3000 Meter Hindernis.
"Und auch wenn man als Sportler oft das Gefühl hat, man 'sei nur so gut wie sein letztes Resultat', ist man vielmehr die Summe aus allem", betont die Läuferin.
"Und mal ganz ehrlich: Es ist einfach so traumhaft hier. Alles andere als pures Genießen wäre eine Verschwendung 😍."
Darauf folgt ein sehr persönliches Bekenntnis: Ihr "größtes Glück" sei gegenwärtig ihre kleine Tochter Lola (2), die ihr immer wieder zeige, "dass es die kleinen Dinge sind, die das Leben besonders machen 🌟".
Allerdings sollten die Fans von Gesa Krause nicht glauben, dass die 33-Jährige auf den Seychellen nur entspannt. Am Sonntagmorgen meldete sie sich per Instagram-Story, während sie auf einem Laufband rannte: Es sei ihr erstes Lauf-Training nach einer Woche Pause.
