Nach verkorkstem Marathon-Debüt: Gesa Krause verrät ihr "größtes Glück"

Seychellen - Hürdenläuferin Gesa Krause versuchte sich Anfang Dezember erstmals an einem Marathon - doch sie erreichte nicht das Ziel. Kürzlich reflektierte sie diese sportliche Niederlage von den Seychellen aus auf Instagram. Dabei wurde die 33-Jährige auch sehr persönlich, sie sprach über ihr "größtes Glück".

Athletin Gesa Krause (33) startete beim Marathon in Valencia mit der Startnummer 221. © David Gonzalez/dpa

"Im ersten Moment habe ich nach dem verkorksten Marathon-Debüt gedacht: 'Jetzt kann ich doch nicht in den Urlaub fahren. Das habe ich mir gar nicht verdient'", beginnt das Statement der aus Mittelhessen stammenden Läuferin.

Gesa hatte sich über Monate hinweg auf den Marathon am 7. Dezember im spanischen Valencia vorbereitet und ihre Instagram-Follower daran teilhaben lassen. Doch sie musste den Lauf bei Kilometer 34 abbrechen.

Einige Tage nach der Niederlage sei ihr dann klar geworden, dass sie sich entgegen ihrem ersten Gedanken einen Urlaub verdient habe.

"Als Sportler oder im Leben allgemein verfolgt man oft das Belohnungsprinzip, was ich grundsätzlich ja okay, aber nicht immer angebracht finde", betont die 33-Jährige.