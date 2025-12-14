Billy Ray Cyrus wegen Betrugs verklagt: Frau behauptet, leibliche Mutter von Tochter Miley zu sein

Los Angeles (USA) - Musiker Billy Ray Cyrus (64, "Achy Breaky Heart") zieht nach einer hitzigen Auseinandersetzung rechtliche Konsequenzen. Nachdem eine Frau namens Jayme Lee behauptet hatte, die leibliche Mutter seiner Tochter Miley Cyrus (33, "Wrecking Ball") zu sein, forderte der Country Sänger jetzt von der Klägerin seiner Anwaltskosten zurück. Laut " Us Weekly " beliefen sich diese auf rund 6500 Euro.

Die angeblich echte Mutter soll Miley mit gerade einmal zwölf Jahren zur Welt gebracht haben. Lee beteuert gegenüber der Tageszeitung, dass der heutige Megastar eine "private Adoption" gewesen sei. So habe die Angeklagte Billy Ray und seine Ex-Frau Tish Cyrus (58) das Kind freiwillig übergeben.

Um ihre Unschuld zu beweisen, beantragte Lee bei dem zuständigen Gericht einen DNA-Test. Doch das nicht genug. Sie warf dem Schauspieler Betrug vor. Zudem sei er der Grund für ihre psychischen Probleme gewesen, berichtete "Daily Mail".

Nachdem die Klägerin dem Gericht alle nötigen Unterlagen vorgelegt hatte, wurde die Anklage der angeblichen Mutter wegen fehlender Beweise fallen gelassen.

"Das Verfahren ist absurd", sagte Billy Rays Anwalt und warf Lee Belästigung vor - eine weitere Zerreißprobe für die Familie. Nachdem sich der Sänger 2022 nach knapp 28 Ehe-Jahren von Trish getrennt hatte, kam es zu einem Riss im Hause Cyrus. Trotz dieses Vorfalls blicke die Familie mittlerweile positiv in die Zukunft, so "Daily Mail".