Stress bei den Beckhams: Aus diesem Grund sprechen die Brüder nicht mehr miteinander

Romeo Beckham (22) und Kim Turnbull (27) sind seit November vergangenen Jahres ein Paar. © Instagram/Screenshot/romeobeckham

So berichtete ein Insider gegenüber TMZ, dass die Brüder Romeo und Brooklyn (26) derzeit nicht miteinander sprechen würden.

Demnach soll der Jüngere derzeit mit der DJane Kim Turnbull (27) liiert sein. Ein Umstand, der seinem großen Bruder übel aufstößt. So war Turnbull vor einigen Jahren einmal mit Brooklyn zusammen gewesen.

Eifersucht spiele hierbei allerdings keine Rolle. Schließlich ist der 26-Jährige bereits seit 2022 mit der US-Schauspielerin Nicola Peltz (30) verheiratet.

Allerdings soll Brooklyn an der Aufrichtigkeit von Turnbulls Gefühlen für Romeo zweifeln. Ein Grund, seinen Bruder und dessen Freundin in die Wüste zu schicken?

Ein weiteres Indiz für einen Streit zwischen den beiden: Am Sonntag hatte Vater David Beckham seinen 50. Geburtstag in Miami gefeiert, dem sowohl Romeo, als auch seine neue Flamme beiwohnten. Von Brooklyn und Nicola fehlte dagegen jede Spur. Und das soll wohl vorerst so bleiben.

Dem Insider zufolge habe das junge Ehepaar nämlich auch in Zukunft nicht vor, weitere Familienevents zu besuchen, sollte Turnbull dabei sein.