Süß! Xenia Adonts tobt mit Hündin Rue am Strand: "Ich lache seit 20 Minuten"

Hamburg/Paris (Frankreich)/New York (USA) - Was für ein seltener Anblick: Influencerin und Modedesignerin Xenia Adonts (32) war in ihrer Heimat Hamburg zu Besuch. Da durfte ein Abstecher an die Nordsee nach Sylt natürlich nicht fehlen! Mit im Gepäck: Hündin Rue, mit der sie ausgelassen am Strand tobte.

Grinsebacke: Influencerin Xenia Adonts (32) tobt mit Hündin Rue auf Sylt am Strand. © Screenshot Instagram/xeniaadonts

So viel Spaß scheint die 32-jährige Weltenbummlerin lange nicht mehr gehabt zu haben, vor allem in ihrer eigentlichen Heimat in Norddeutschland.

Auf Instagram teilte sie am Mittwoch einen süßen Karussell-Post mit zehn Fotos von ihr und Rue am Strand von Sylt. Die ausgelassene Stimmung ist beiden definitiv ins Gesicht geschrieben - Frauchen und Hund.

Dazu schrieb sie liebevoll: "One of the happiest moments in my life. 🥹 She is absolutely unreal. I swear we are meant for one another 💞" (Deutsch: "Einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Einfach unwirklich. Wir sind füreinander bestimmt.")

Die Freude scheint auch auf einige ihrer 2,1 Millionen Follower übergesprungen zu sein. Den Kommentaren nach zu urteilen, machte der Post nicht nur Xenia selbst super glücklich.

Eine Followerin und Freundin der gebürtigen Hamburgerin schreibt dort beispielsweise: "THIS MAKES ME SOOOO HAPPY" (Deutsch: "Das macht mich soooo glücklich"). Jemand anderes kommentierte: "Rue ist der Inbegriff für #wholesome 😍 genau das brauchte ich heute!!!"

Außerdem bekundeten die Fans ihre Lieblingsbilder der Serie, indem sie die Nummern der jeweiligen Fotos in der Kommentarspalte hinterließen. Sechs und zehn scheinen in Sachen Beliebtheit das Rennen zu machen.