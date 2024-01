Süße Baby-News: Hollywood-Star Elisabeth Moss wird Mama!

In einem engen schwarzen Kleid, das ihre Babykugel perfekt zur Geltung brachte, bestätigte Elisabeth Moss am Dienstagabend, dass sie zum ersten Mal schwanger ist.

In "The Handmaid's Tale" spielt Elisabeth Moss (41) die Rolle der Magd June Osborne. © VALERIE MACON / AFP

Wann ihr Baby auf die Welt kommen soll und wer der Vater ihres Kindes ist, verriet Moss nicht.

Die Schauspielerin war bislang einmal verheiratet. Im Jahr 2009 hatte sie dem "Saturday Night Live"-Komiker Fred Armisen (57) das Jawort gegeben, ihre Ehe hielt jedoch nur acht Monate.

Bekanntheit erlangte die 41-Jährige erstmals in den 90er Jahren durch verschiedene TV-Rollen. Später spielte sie unter anderem in den Erfolgsserien "The West Wing" und "Mad Men", bevor sie 2017 die Hauptrolle in der beliebten Dramaserie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" ergatterte.

Ihr Privatleben hält die Blondine weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus - auch wenn sie ein süßes Detail nun nicht länger verbergen konnte.