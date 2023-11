Süße Liebeserklärung von Mirja du Mont an ihre Katzen: "Sind meine Familienmitglieder"

Hamburg - Soap-Schauspielerin Mirja du Mont (47, " Unter uns ") liebt Tiere - besonders ihre beiden Russisch-Blau- Katzen Matilda und Mo. Gerade in schweren Zeiten geben sie ihr nicht nur Liebe, sondern auch Kraft. Auch deshalb setzt sich die Hamburgerin für bedürftige Tierhalter ein.

Katze Matilda hat Mirja du Mont durch die schwere Zeit ihrer Krankheit geholfen. © Screenshot Instagram/mirja_du_mont

Mirja du Mont habe eine sehr innige Beziehung zu ihren beiden Fellnasen, wie sie gegenüber BILD bei ihrem Besuch bei der "Hamburger Tiertafel" verriet.

"Das sind meine Familienmitglieder. Matilda habe ich damals geschenkt bekommen, als ich krank war. Als es mir so schlecht ging, hat sie sich immer auf meine Brust gelegt und meine Tränen aufgefangen. Sie hat genau gemerkt, wenn es mir nicht gut ging."

Egal ob Hunde oder Katzen, Tiere generell seien für die Ex von Kino-Star Sky du Mont (76, "Der Schuh des Manitu") einfach empathische Lebewesen.

"Wenn sie dich lieben, lieben sie dich. Ich könnte mir niemals vorstellen, mein Tier herzugeben. Genauso, wie ich niemals meine Familie hergeben könnte. Das steht beides bei mir an gleicher Stelle", fand sie im Interview rührende Worte für ihre Vierbeiner.

Für viele seien Tiere die einzige Familie, die sie noch haben. Treue Begleiter, die in guten wie in schlechten Zeiten und auch trotz finanzieller Nöte das Leben bereichern und mit ihren Besitzern kuscheln. "Man kann mit Tieren reden, auch wenn sie nicht antworten. Deswegen unterstütze ich bedürftige Menschen, damit sie ihre Tiere behalten können", so die Katzen-Mama.