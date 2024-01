Pia Tillmann und Zico Banach verraten Details zum Baby: Doch meinen sie diese Sache ernst?

Köln - Die ehemaligen "Sommerhaus"-Kandidaten Zico Banach (32) und Pia Tillmann (36) erwarten zurzeit ihr erstes gemeinsames Kind. In einer Fragerunde plauderte der werdende Papa nun aus dem Nähkästchen und verriet unter anderem, wann der kleine Erdenbürger das Licht der Welt erblicken soll.

Erst kürzlich hatten Pia Tillmann (36) und Zico Banach (32) verkündet, dass sie einen kleinen Sohn erwarten. © Instagram/zicoriccardo

Erst vor rund einer Woche hatten Pia und Zico bei Instagram verraten, dass sie einen Sohn erwarten, weitere Details zum Nachwuchs gab es vorerst jedoch nicht - bis jetzt!

Denn in einer Fragerunde beantwortete Zico seinen rund 194.000 Anhängern am Dienstag alles, was seiner Community "zum Baby-Thema" auf der Seele brannte.

Die Follower des ehemaligen "Bachelorette"-Kandidaten interessierten sich dabei vor allem für den Geburtstermin des kleinen Erdenbürgers, den das Paar bislang noch unter Verschluss gehalten hatte.

Nun offenbarte Zico: "Der errechnete Termin ist der 28. März" - allerdings sei er "sehr gespannt", ob sein Sprössling sich an dieses Datum halten wird.

"Wenn er nach mir kommt, wird er definitiv zu spät sein. Er ist halt zwei Wochen schwerer und zwei Wochen größer, als er jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich sein müsste", erklärte der Sohn des verstorbenen FC-Kickers Maurice Banach (†24).