Süßes Kinderbild: Welcher Popstar grinst denn da in die Kamera?

London (Großbritannien) - Mit diesem zuckersüßen Foto überraschte eine britische Pop-Sängerin am Montag ihre Fans. Dazu teilte sie noch eine herzerwärmende Nachricht von ihrem Papa.

Nun kann sie ihren ersten großen Solo-Erfolg zelebrieren, denn sie wurde für die Brit Awards in zwei Kategorien nominiert.

Im vergangenen Jahr feierte die 32-Jährige dann ihr Comeback mit ihrer ersten Debüt-Single "Angel of My Dreams".

Die Britin war 2011 mit der Girl-Band "Little Mix" berühmt geworden, welche seit 2022 aber auf unbestimmte Zeit pausiert.

Das teilte Jade auch ihrem Vater über einen Nachrichtendienst mit, wie ein von ihr geposteter Screenshot auf Instagram zeigt. Dieser konnte seine Freude kaum zurückhalten und antwortete stolz: "Brillant, Prinzessin, du bist toll in dem, was du tust. Wo kann ich für dich voten?"

Die berühmten Brit Awards finden am 1. März in London statt. Wer auch für seine Favoriten abstimmen will, kann das hier tun.