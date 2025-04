Superpeinlich: Popstar platzt in Livestream und sorgt für Verlegenheit bei Sohn

Mariah Carey (56) machte einen überraschenden Auftritt in dem Livestream ihres Sohns (13). © Screenshot/Twitch/curlyhairrocky_

Der 13-jährige Sohn von Mariah Carey (56), Moroccan, machte vor wenigen Tagen einen Livestream auf der Plattform Twitch.

Wie Page Six berichtete, war er gerade einmal zehn Minuten dabei, als die "All I Want for Christmas Is You"-Sängerin überraschend in das Zimmer des Teenagers kam.

Seine Zwillingsschwester Monroe hatte die 56-Jährige auch im Schlepptau.

"Entschuldige, Chat, meine Mama ist da", sagte Moroccan sofort und informierte seine Zuschauer, die über Nachrichten mit ihm kommunizieren konnten.

Viele seiner Fans begrüßten die Grammy-Gewinnerin sofort über die Nachrichtenfunktion im Livestream.