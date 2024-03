Tom Cruise dreht den Hahn zu: Muss Tochter Suri bald am Hungertuch nagen?

Los Angeles - In wenigen Wochen wird die Tochter von Hollywood-Star Tom Cruise (61) und Schauspielerin Katie Holmes (45) 18 Jahre alt. Dreht der berühmte Papa von Suri Cruise (17) ihr dann den Geldhahn zu?

Seit über zehn Jahren wurden Vater Tom Cruise (61) und Tochter Suri (17) nicht mehr öffentlich zusammen gesehen. Bricht nun der Kontakt vollends ab? (Archivbild) © Toby Canham/Getty Images via AFP

Seit ihrer Geburt bekommt Suri Cruise von ihrem Vater Tom vor allem eines: Geld. Doch damit könnte nun Schluss sein, denn mit ihrem 18. Geburtstag enden die üppigen Unterhaltszahlungen an Mama Katie.

Vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass der 61-Jährige keine Rolle mehr im Leben seines Kindes spielen würde. "Suri kennt ihren Vater nicht mehr und hat seit einem Jahrzehnt keine Zeit mehr mit ihm verbracht", sagte eine Quelle damals gegenüber der britischen Daily Mail. Lediglich finanziell habe der "Mission Impossible"-Star seinen Spross durchgehend unterstützt.

Und das nicht gering: Satte 400.000 US-Dollar Unterhalt (umgerechnet etwa 370.000 Euro) seien monatlich auf das Konto seiner Ex-Frau und damit an seine Tochter gegangen. So sei es laut dem Insider in den Scheidungspapieren des ehemaligen Paares festgeschrieben.

Im Jahr kommen damit etwa 4,8 Millionen US-Dollar (etwa 4,4 Millionen Euro) zusammen. Doch wenn Suri am 18. April diesen Jahres ihre Volljährigkeit feiert, endet theoretisch die Verantwortung ihres berühmten Vaters.

"Jahrelang hat Katie dank Toms konsequenter Unterstützung einen üppigen Lebensstil genossen", berichtete eine Quelle nun gegenüber der amerikanischen InTouch. "Aber jetzt, wo ihr Kind fast erwachsen ist, stehen Mutter und Tochter vor einer ungewissen Zukunft. Es ist eine erschreckende Aussicht - von einem erstaunlichen Lebensstandard zu einem Fragezeichen über Nacht!"