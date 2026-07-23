Sohn will nicht mehr gestillt werden: Schweiger-Ex verrät, warum ihr das zu schaffen macht

Hamburg - Ehrliche Worte von Svenja Holtmann (39): Die Ex-Freundin von Schauspieler Til Schweiger (62) hat sich am Mittwoch mit einem sehr intimen Thema bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Svenja Holtmann (39) hat auf Instagram verraten, dass ihr jüngster Sohn Pepe Julius (neun Monate) nicht mehr gestillt werden möchte. © Instagram/svenjaholtmann

"Nach neun Monaten ist unsere Stillreise ganz plötzlich zu Ende gegangen und nach einer Woche kann ich sagen: Für ihn hat sich erstaunlich wenig verändert, für mich dafür umso mehr", schrieb die 39-Jährige zu einem kurzen Video von sich und ihrem jüngsten Sohn Pepe Julius.

Bereits vor einigen Tagen hatte das Model via Instagram verkündet, dass ihr Kleinster nun nicht mehr gestillt werden wolle - und dass es bei ihren drei älteren Söhnen (6, 4 und 2 Jahre alt) deutlich länger gedauert hatte, bis dieser Moment gekommen war.

"Vielleicht erklärt das auch, warum er von Anfang an so gut gegessen hat. Im Vergleich zu seinen Brüdern war er schon immer der entspannteste und beste Esser. Vielleicht war er einfach früher bereit für den nächsten Schritt", grübelte Svenja.

Das Abstillen sei völlig ohne Tränen und Drama abgelaufen. "Er isst inzwischen wie ein Weltmeister, schläft nachts weiterhin richtig gut und wenn er doch mal wach wird, reicht ihm mittlerweile etwas Wasser (aus der Flasche)", erklärte die Influencerin.