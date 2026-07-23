Sohn will nicht mehr gestillt werden: Schweiger-Ex verrät, warum ihr das zu schaffen macht
Hamburg - Ehrliche Worte von Svenja Holtmann (39): Die Ex-Freundin von Schauspieler Til Schweiger (62) hat sich am Mittwoch mit einem sehr intimen Thema bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.
"Nach neun Monaten ist unsere Stillreise ganz plötzlich zu Ende gegangen und nach einer Woche kann ich sagen: Für ihn hat sich erstaunlich wenig verändert, für mich dafür umso mehr", schrieb die 39-Jährige zu einem kurzen Video von sich und ihrem jüngsten Sohn Pepe Julius.
Bereits vor einigen Tagen hatte das Model via Instagram verkündet, dass ihr Kleinster nun nicht mehr gestillt werden wolle - und dass es bei ihren drei älteren Söhnen (6, 4 und 2 Jahre alt) deutlich länger gedauert hatte, bis dieser Moment gekommen war.
"Vielleicht erklärt das auch, warum er von Anfang an so gut gegessen hat. Im Vergleich zu seinen Brüdern war er schon immer der entspannteste und beste Esser. Vielleicht war er einfach früher bereit für den nächsten Schritt", grübelte Svenja.
Das Abstillen sei völlig ohne Tränen und Drama abgelaufen. "Er isst inzwischen wie ein Weltmeister, schläft nachts weiterhin richtig gut und wenn er doch mal wach wird, reicht ihm mittlerweile etwas Wasser (aus der Flasche)", erklärte die Influencerin.
Svenja Holtmann spricht über das Ende der Stillreise mit ihrem Sohn
Svenja Holtmann vermisst "diese kleinen, ruhigen Stillmomente"
Sie selbst hingegen vermisse "diese kleinen, ruhigen Stillmomente", wie Svenja offenbarte. Es falle ihr besonders deshalb schwer, weil sie wisse, dass sie kein weiteres Kind mehr bekommen werde. "Mit ihm ist nicht nur unsere Stillreise zu Ende gegangen, sondern auch ein Kapitel, das ich nie wieder erleben werde", verdeutlichte das Model.
Immerhin: Es habe einen "letzten Stillmoment" gegeben, den sie ganz bewusst wahrgenommen habe. "Zu sehen, wie selbstverständlich er diesen Schritt gegangen ist, gibt mir das Gefühl, dass es genau der richtige Zeitpunkt für ihn war", unterstrich die Schweiger-Ex.
Abschließend betonte die Vierfach-Mama, dass sie nur ihre persönliche Erfahrung teilen und nicht eine Empfehlung zum Abstillen aussprechen wolle. "Jede Stillreise ist anders", hielt Svenja fest.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/svenjaholtmann, Britta Pedersen/dpa