Sylvana Wollny glaubt nicht, was ihr Verlobter da macht: "Tut beim Zugucken weh!"

Sylvana Wollny (31) und Florian Köster (34) sind seit 2021 verlobt und haben zwei gemeinsame Kinder: Celina (9) und Anastasia (3). © Instagram/sylvana_wollny (Screenshots, Bildmontage)

Die zweitälteste Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58) gewährt ihren rund 372.000 Instagram-Fans beinahe täglich Einblicke in ihr Familienleben. Dabei versorgt die 31-Jährige ihre Follower nicht nur mit Updates zu ihren beiden Töchtern Celina (9) und Anastasia (3), sondern albert auch gern mal mit ihrem Verlobten Flo herum. Am Donnerstagabend war ihr nun aber nicht mehr zum Lachen zumute.

Spürbar genervt meldete sich Sylvana zu später Stunde nochmal bei ihrer Community. "Dieser Kerl hier macht mich fertig", stichelte die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") und schwenkte mit der Kamera auf ihre bessere Hälfte. Florian gab sich unwissend und konterte den verbalen Angriff lediglich mit einem kurzen: "Was denn?"

Offenbar hatten die beiden Turteltauben einen gemütlichen Serienabend geplant, doch dieser verlief bis dahin so gar nicht nach dem Geschmack der Wollny-Tochter. Ihre lautstarke Beschwerde folgte prompt: "Wir haben bisher erst 2:21 Minuten geschafft um 21.51 Uhr, weil er die ganze Zeit Pause macht!"

Ständig wolle ihr Liebster ihr irgendwelche Sachen vorführen. So auch jetzt. "Was willst du mir jetzt schon wieder zeigen?", blaffte Sylvana in Richtung ihres zukünftigen Göttergatten.