"Bin gerade sehr, sehr Single": Sylvie Meis verfolgt jetzt neuen Liebes-Plan

Hamburg - Hat Sylvie Meis (48) mit der großen Liebe abgeschlossen? Im Gegenteil. Nach der gescheiterten Beziehung mit Unternehmer Patrick Gruhn (34) ist die Moderatorin wieder Single. Doch statt verzweifelt auf Männer-Suche zu gehen, verfolgt die 48-Jährige nun eine ganz andere Herangehensweise in Sachen Dating.

Sylvie Meis (48) würde eine neue Beziehung nicht ausschließen. (Archivfoto) © Elisa Schu/dpa

"Ich bin gerade sehr, sehr Single", betont die "Love Island"-Moderatorin im Gespräch mit Bild. Dennoch sehe es das Model nun nicht mehr ein, selbst Initiative zu zeigen.

Ihr Plan: "Ich habe mir vorgenommen, ich spreche keinen Mann mehr an und organisiere auch keine Dates mehr", gibt Meis weiter zu verstehen.

"Jetzt soll mal jemand um mich kämpfen." Sollte der Richtige in ihr Leben treten, würde die Mutter eines Sohnes eine neue Beziehung nicht ausschließen. Der potenziell neue Partner müsse sich dann aber ins Zeug legen. Auch nach mehreren gescheiterten Beziehungen, darunter zwei Ehen, hat sie "den Glauben an die wahre große Liebe nicht verloren. Ich liebe immer noch die Liebe."

Allein geht die 48-Jährige trotz ihres Single-Daseins nicht durchs Leben. Ihr Sohn, ihre Eltern, ihr Bruder und ihr Business-Team "sind alles für mich".