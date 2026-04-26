"Bin gerade sehr, sehr Single": Sylvie Meis verfolgt jetzt neuen Liebes-Plan
Hamburg - Hat Sylvie Meis (48) mit der großen Liebe abgeschlossen? Im Gegenteil. Nach der gescheiterten Beziehung mit Unternehmer Patrick Gruhn (34) ist die Moderatorin wieder Single. Doch statt verzweifelt auf Männer-Suche zu gehen, verfolgt die 48-Jährige nun eine ganz andere Herangehensweise in Sachen Dating.
"Ich bin gerade sehr, sehr Single", betont die "Love Island"-Moderatorin im Gespräch mit Bild. Dennoch sehe es das Model nun nicht mehr ein, selbst Initiative zu zeigen.
Ihr Plan: "Ich habe mir vorgenommen, ich spreche keinen Mann mehr an und organisiere auch keine Dates mehr", gibt Meis weiter zu verstehen.
"Jetzt soll mal jemand um mich kämpfen." Sollte der Richtige in ihr Leben treten, würde die Mutter eines Sohnes eine neue Beziehung nicht ausschließen. Der potenziell neue Partner müsse sich dann aber ins Zeug legen. Auch nach mehreren gescheiterten Beziehungen, darunter zwei Ehen, hat sie "den Glauben an die wahre große Liebe nicht verloren. Ich liebe immer noch die Liebe."
Allein geht die 48-Jährige trotz ihres Single-Daseins nicht durchs Leben. Ihr Sohn, ihre Eltern, ihr Bruder und ihr Business-Team "sind alles für mich".
Sylvie Meis: Ihre Liebesbiografie war wie eine Achterbahnfahrt
Erst Anfang April erklärte Meis, dass sie ihren aktuellen Beziehungsstatus in vollen Zügen auskoste. So sei sie nach eigenen Angaben als Mensch und als Frau auch ohne Partner komplett.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Die Moderatorin hatte nicht immer Glück mit den Männern. Ihre erste große Liebe war Fußballstar Rafael van der Vaart (43). Von 2005 bis 2013 waren sie verheiratet, galten als schillerndes Promi-Traumpaar und wurden Eltern eines Sohnes.
Nach dem Ehe-Aus suchte Meis weiter nach dem großen Glück. Es folgten Beziehungen und Verlobungen, unter anderem mit Unternehmer Charbel Aouad. 2020 heiratete sie schließlich Künstler Niclas Castello (47). Doch auch diese Ehe hielt nur etwas mehr als zwei Jahre.
2023 gingen die beiden dann getrennte Wege. Danach wurde sie unter anderem mit Unternehmer Wim Beelen gesehen, bevor sie zuletzt mit Patrick Gruhn zusammen war. Ob ihr Plan, erobert zu werden und selbst weniger Initiative zu zeigen, in Zukunft aufgeht, wird sich zeigen.
Titelfoto: Elisa Schu/dpa