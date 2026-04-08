Sylvie Meis nach Trennung wieder auf Männerjagd: "Ich will jemanden"

Hamburg - Sie findet einfach nicht den Richtigen! Moderatorin und Model Sylvie Meis (47) ist nach der gescheiterten Beziehung mit Patrick Gruhn (34) wieder Single. Doch genau dieses Leben genießt die Niederländerin derzeit in vollen Zügen.

Moderatorin und Model Sylvie Meis (47) ist auch ohne Partner an ihrer Seite glücklich. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach gut eineinhalb Jahren ging vor wenigen Monaten die letzte Beziehung von Meis in die Brüche. Völlig überraschend gab sie die Trennung von Gruhn bekannt. Gründe, warum sich die 47-Jährige von dem Eden-Erben trennte, sind bislang nicht bekannt.

Dass die "Love Island VIP"-Moderatorin nicht traurig, sondern vielmehr glücklich über ihr derzeitiges Single-Dasein ist, verriet sie nun in einem Interview mit der Bunten.

"Ich brauche niemanden, um glücklich zu sein", erklärte sie und betonte: "Ich will jemanden!" Für sie liegt in der Formulierung ein klarer Unterschied. Sie habe zwar "keine 'Needs', aber natürlich Wünsche", fuhr sie fort.

Diese Einstellung haben nicht viele Singles, und so ist es auch kein Wunder, dass sie ihren derzeitigen Beziehungsstatus in vollen Zügen auskostet.

Das war in der Vergangenheit allerdings nicht immer der Fall gewesen. "Früher dachte ich oft, ich muss in einer Beziehung sein", gab die 47-Jährige zu. Doch mit dem Alter kam die Einsicht. Sie kann auch ohne einen Mann an ihrer Seite glücklich sein. "Ich bin als Mensch und als Frau auch 'komplett' ohne Partner", nannte sie den einfachen Grund.