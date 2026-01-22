Einbruch bei Sylvie Meis: Reiste der Täter extra nach Deutschland?

Hamburg - Nach dem Einbruch bei Sylvie Meis (47) ist am Donnerstag der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter vor dem Hamburger Landgericht gestartet. Der heute 42-jährige M. gab direkt zu Beginn durch einen seiner Verteidiger an, sich "vollumfänglich einzulassen" und legte dann auch ein Geständnis ab. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren und neun Monaten, so das Gericht.

Der Angeklagte M. (42) beim Prozessbeginn am Donnerstag. © Citynewstv

M. wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen im Sommer 2023 in die Wohnung von Sylvie Meis im Hamburger Stadtteil Eppendorf eingebrochen zu sein.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen dem 6. und dem 14. Juli. Die gebürtige Niederländerin befand sich zum Tatzeitpunkt im Urlaub auf Ibiza.

Gestohlen wurden 30 Luxus-Handtaschen, darunter allein 22 der Marke "Hermès" sowie hochwertiger Schmuck. Der Wert der Beute wird auf mehr als 530.000 Euro geschätzt. Bis heute hat Sylvie Meis ihre gestohlenen Wertgegenstände nicht zurückerhalten.

Die Täter sollen über ein Baugerüst bis in das fünfte Obergeschoss des Mehrfamilienhauses geklettert sein, wo sie ein nicht an die Alarmanlage gekoppeltes Fenster aufbrachen und anschließend sämtliche Räume durchsuchten.



Nach dem Einbruch leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. In der Nachbarschaft der Moderatorin wurden Plakate mit einem Zeugenaufruf angehängt. Darauf abgebildet war unter anderem eine Teleskopleiter, mit deren Hilfe die Täter über das Baugerüst in die Wohnung der damals 45-Jährigen gelangt sein sollen.



Die Staatsanwaltschaft geht von einem professionell geplanten Einbruch aus. Nach ihrer Einschätzung reiste der Angeklagte eigens für die Tat nach Deutschland. Der 42-Jährige, der bereits im Ausland verurteilt worden ist, wurde durch am Tatort gesicherte DNA-Spuren überführt.