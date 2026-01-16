Nicht nur Moderatorin: Sylvie Meis überrascht mit TV-Projekt

Hamburg - Eigentlich steht Sylvie Meis (47) hauptsächlich als Moderatorin und Model vor der Kamera. Jetzt verrät die 47-Jährige ihre Teilnahme an einem neuen TV -Projekt - und zwar als Schauspielerin!

Sylvie Meis (47) spielt in der neuen ARD-Serie "Friesenjunkies" als Schauspielerin mit und teilte bereits Schnappschüsse vom Set. © Screenshot: Instagam/sylviemeis

"Jetzt ist es offiziell. Endlich darf ich es mit euch teilten", schreibt Meis auf Instagram. Dazu teilt sie den Trailer einer neuen Serie, die schon bald in der ARD zu sehen ist. Die Rede ist von "Friesenjunkies"!

Wie Das Erste mitteilte, handelt es sich dabei um eine Impro-Dramedy-Serie, in der eine luxuriöse Sylter Entzugsklinik zum Zentrum skurriler Neurosen wird. Und das nicht nur bei Patienten, sondern auch bei Therapeuten.

Themen wie persönliche Abgründe, Sehnsucht, Selbstzerstörung und die Suche nach Sinn werden aufgegriffen. Gemein haben die Serienfiguren den Wunsch, ihre Süchte überwinden zu wollen und den Umgang mit inneren Konflikten zu lernen.

"Mit Friesenjunkies bekommt die Welt Einblick in einen Charakter, der mich gefordert, berührt und nachhaltig geprägt hat", schreibt die 47-Jährige zu ihrer Rolle weiter. "Diesen Charakter mit all seinen Facetten zum Leben zu erwecken, war eine der intensivsten und bedeutendsten Erfahrungen meiner Karriere."

Welche Rolle die Moderatorin genau spielen wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.