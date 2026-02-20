Sylvie Meis muss um Mitternacht zum Zahnarzt - der entdeckt Schreckliches
Hamburg/Tegernsee - Au Backe! Sylvie Meis (47) hatte in der Nacht zu Donnerstag ein komisches Gefühl im Mund, besuchte um kurz vor Mitternacht einen Zahnarzt - und erlebte eine böse Überraschung.
Das Model will es sich im Gesundheits-SPA am Tegernsee eigentlich gerade richtig gut gehen lassen, doch die Erholung erfuhr am späten Mittwochabend einen herben Dämpfer.
"Ich habe mal wieder sehr viel erlebt gestern", kündigte sie in ihrer Instagram-Story an. Angefangen habe es mit einem Gefühl, dass irgendetwas nicht stimme.
"Ich hatte keine Zahnschmerzen, aber ich hatte wirklich so einen richtigen Druck und es hat sich einfach nicht gut angefühlt", so die 47-Jährige.
Als sie am Abend vom Dinner zurückkehrte, lieferte ihr Spiegelbild die Erklärung für das Druckgefühl. "Ich habe gesehen, dass mein Gesicht ein bisschen geschwollen war", sagte die Moderatorin.
Der Arzt des Resorts habe aber direkt reagiert, sein Netzwerk spielen lassen und einen Zahnarzt aufgetan, der die Prominente zu so später Stunde noch aufnahm.
"Der unglaubliche Zahnarzt, der mich gestern um Mitternacht behandelt hat, hat gesagt, dass sich da ein Abszess formt", so Meis erschrocken.
Sylvie Meis: "Es hätte viel, viel schlimmer sein können"
Die Eiteransammlung wurde behandelt, wodurch die Wahl-Hamburgerin wohl um größeres Leid herumkommt. "Ich bin so glücklich, dass ich eine gute Intuition habe, was meinen Körper angeht. Es hätte viel, viel schlimmer sein können und viel mehr Schmerz", sagte sie.
Durch ihr Körperbewusstsein sei der Arztbesuch wohl genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Eine Schwellung konnte der Zahnmediziner allerdings nicht verhindern. Immerhin wird die 47-Jährige auch im Resort weiterbehandelt.
"Ich werde gleich ein Icepack machen, ich habe ein Antibiotikum bekommen, und kriege gleich noch Infusionen hier", berichtete die Niederländerin.
Am Freitag stehe ein ganz wichtiges Event an. "Also drückt mir die Daumen, dass das hier schnell besser wird", bat Meis ihre Fans.
"Es wäre toll, wenn die Backe noch ein bisschen weniger wird", hoffte sie.
