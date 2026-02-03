Sylvie Meis spricht offen über ihre Trennungen: "Krasse, stressvolle Zeiten"

Hamburg/Berlin - Emotionale Worte! Moderatorin und Model Sylvie Meis (47) zeigt sich auf der Berliner Fashion Week voller Lebensfreude, doch hinter ihr liegt eine bewegende Zeit.

Sylvie Meis (47) hat am Rande der Berliner Fashion Week über ihre Trennungen gesprochen. © IMAGO / Marja

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich Meis bereits im Oktober nach rund eineinhalb Jahren Beziehung von ihrem Partner Patrick Gruhn getrennt hat. Eine Situation, die die 47-Jährige schon mehrfach in ihrem Leben durchmachen musste.

Mittlerweile weiß sie aber, wie sie mit Trennungen umzugehen hat.

"Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man immer bei sich selbst bleibt, dass man positive Gedanken im Kopf setzt, also meditiert, manifestiert, versucht wirklich bei sich selbst zu bleiben", erklärt Meis in einem Interview mit der Gala am Rande der Berliner Fashion Week. "Auch in Perioden von Chaos und Stress, weil kein Leben ist perfekt."

Sie selbst habe schon unschöne Momente in ihrem Leben erlebt. "Aber ich habe gelernt, in meinem Leben damit gut umzugehen, sodass es mir nicht - ich sage mal - wie eine Welle zuschlägt", fährt sie fort.

Nach ihrer Krebserkrankung oder nach den Trennungen war es alles andere als einfach für die Niederländerin. "Das waren schon krasse, stressvolle Zeiten", gesteht Meis. "Aber wenn man fokussiert bleibt und sich stärkt, dann kann man das schon überwinden und positiv bleiben."